Manfredonia – 9 luglio 2025. In un raro esempio di coesione e impegno civico, numerose associazioni manfredoniane hanno sottoscritto una lettera congiunta indirizzata alla cittadinanza, alle istituzioni e agli organi di informazione per denunciare le criticità che affliggono la città e sollecitare un cambiamento profondo nelle dinamiche sociali, amministrative e culturali.

Il documento, presentato oggi in conferenza stampa, è frutto del lavoro condiviso tra realtà eterogenee del territorio, che spaziano dall’ambito culturale a quello ambientale, sociale e sportivo. I firmatari denunciano una persistente situazione di degrado morale e civile, in cui l’apatia e la rassegnazione sembrano prevalere sull’impegno e sulla partecipazione attiva. “Manfredonia vive una crisi non solo economica, ma soprattutto identitaria e valoriale”, si legge nella missiva, in cui si fa riferimento a un senso diffuso di smarrimento e disillusione, acuito dalla mancanza di progettualità e di visione a lungo termine da parte della politica locale.

Le associazioni chiedono con forza un cambio di rotta, che parta dalla valorizzazione del capitale umano e culturale del territorio, con investimenti concreti nei settori della scuola, della formazione, dell’ambiente, del turismo sostenibile e della cultura. Non mancano i riferimenti alla necessità di una maggiore trasparenza amministrativa e di un dialogo costante con la società civile.

Il tono della lettera è fermo ma propositivo: oltre alla denuncia, infatti, le associazioni avanzano proposte concrete per rilanciare Manfredonia, tra cui la creazione di tavoli permanenti di confronto, l’attivazione di percorsi partecipativi e il coinvolgimento delle nuove generazioni nei processi decisionali. “Vogliamo essere protagonisti del cambiamento, non spettatori di un declino”, dichiarano i rappresentanti delle sigle firmatarie, tra cui figurano associazioni storiche e giovani realtà emergenti. L’appello si chiude con un invito alla mobilitazione collettiva, alla responsabilità condivisa e alla speranza: “Solo unendo le forze possiamo restituire dignità, bellezza e futuro alla nostra città”.