MANFREDONIA – Via libera al progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria e di restauro di Palazzo Celestini, sede dell’Auditorium comunale e delle Civiche Biblioteche Unificate. Un intervento che sarà possibile grazie a un contributo regionale di 200mila euro, stanziato ai sensi dell’articolo 36 della Legge Regionale 45/2013.

La Regione Puglia, nell’ambito del fondo da 2,45 milioni di euro destinato alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale, aveva infatti ammesso a finanziamento la proposta avanzata dal Comune di Manfredonia. L’intervento prevede lavori urgenti di manutenzione straordinaria e il restauro del cantonale sud-ovest dello storico edificio cittadino.

Il progetto esecutivo, redatto dall’architetto Doriana Caporale, prevede un investimento totale di 200mila euro e comprende, tra gli altri, il rifacimento di parti strutturali, il recupero conservativo degli elementi storici e la messa in sicurezza dell’immobile. Il progetto è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento, l’ingegnere Giuseppe Di Tullo.

Il dettaglio dei lavori

Il quadro economico approvato prevede:

€ 120.366,87 per lavori, manodopera e oneri di sicurezza;

€ 79.633,13 per somme a disposizione dell’Amministrazione, tra cui spese tecniche, rilievi, imprevisti e Iva.

Nello specifico, il valore dei lavori è di circa 67.951 euro, a cui si aggiungono oltre 47mila euro per la manodopera, non soggetta a ribasso, e circa 4.800 euro per gli oneri di sicurezza.

L’affidamento dei lavori avverrà con procedura diretta sul portale MePA, riservata agli operatori economici selezionati, con criterio di aggiudicazione al “minor prezzo”. L’appalto, di importo inferiore ai 150mila euro, si svolgerà in modalità elettronica come previsto dal nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023).

L’intervento

L’opera, identificata con il CUP J32B24001280002, è stata inserita nel Documento Unico di Programmazione 2025-2027 e nell’elenco annuale delle opere pubbliche approvato dal Consiglio Comunale.

I lavori consentiranno di mettere in sicurezza e valorizzare uno degli edifici più rappresentativi del centro storico di Manfredonia, garantendo continuità alle funzioni culturali ospitate all’interno di Palazzo Celestini, punto di riferimento per la vita sociale e culturale della città.

Il progetto, ora approvato formalmente con la determinazione dirigenziale n. 1265 del 7 luglio 2025, rappresenta un importante tassello nella tutela del patrimonio cittadino.