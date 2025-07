Manfredonia Calcio 1932: Luigi Pezzella è il nuovo allenatore

Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia (Foggia) – Il Manfredonia Calcio 1932 ha annunciato di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Luigi Pezzella.

Il Mister, classe 1980, prende le redini della squadra con l’obiettivo di raggiungere nuovi traguardi.

Pezzella vanta un curriculum di tutto rispetto sia come allenatore che come calciatore.

Nelle stagioni precedenti, ha guidato squadre importanti come Gladiator, Team Altamura e Nola, oltre ad aver maturato esperienza nel settore giovanile della Casertana.

La sua carriera da tecnico è stata preceduta da una lunga e significativa esperienza sul campo da gioco. Pezzella ha militato per anni in Serie C e Serie D, vestendo maglie prestigiose quali Salernitana, Avellino, Foggia, Juve Stabia, Sorrento, Casertana, Albanova, Aversa Normanna e Frattese.

Ha inoltre avuto un passato nelle giovanili del Napoli.

Entusiasta del nuovo incarico, il neo-allenatore ha dichiarato: “Ringrazio la società, il Patron Rotice e il Direttore Tanzillo per questa grande opportunità. Arrivo a Manfredonia che è certamente una grande piazza. Non vedo l’ora di iniziare, ho entusiasmo e ambizione e, perciò, dobbiamo lavorare tanto per dare soddisfazione alla società, alla città e al pubblico”.

Il Manfredonia Calcio 1932 ha dato il benvenuto a Mister Pezzella al “Miramare”, augurandogli un proficuo lavoro in vista della prossima stagione.