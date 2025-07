Manfredonia – “E l’uv chi l’acciach?” È questa la domanda che, nel dialetto sipontino, si traduce in un appello diretto: chi si prenderà la responsabilità di risolvere i problemi della città? Una domanda che oggi, più che mai, risuona tra i cittadini di Manfredonia, sempre più esasperati da una situazione amministrativa che si fa ogni giorno più preoccupante.

L’aumento della TARI – la tassa sui rifiuti – senza una spiegazione chiara e trasparente, una città sommersa dai rifiuti come non si vedeva da anni, le tariffe dei parcheggi mai ridotte, nonostante le promesse elettorali. E ancora: la rinuncia inspiegabile a milioni di euro di finanziamenti e il gravissimo problema della fogna a cielo aperto che, nel pieno della stagione estiva, sta mettendo in ginocchio residenti, operatori balneari e turisti.

Il quadro che emerge è desolante. A fronte di queste emergenze, l’amministrazione guidata dal sindaco La Marca appare sempre più smarrita. Da un lato un primo cittadino in evidente difficoltà, dall’altro esponenti della stessa maggioranza animati da uno sfrontato opportunismo politico, tra comunicati roventi e accuse reciproche tra le forze che dovrebbero, invece, sostenere con coesione l’azione di governo, in particolare tra il movimento CON e il Partito Democratico.

Ma il malcontento serpeggia ormai anche tra i consiglieri di maggioranza, mentre i cittadini assistono con crescente indignazione a uno spettacolo indecoroso, lontano anni luce dai problemi concreti della città.

Manfredonia merita molto di più: una classe dirigente capace di garantire una gestione trasparente, efficiente e orientata ai risultati, lontana da polemiche sterili e giochi di potere.

L’unica via d’uscita? Dimissioni immediate e ritorno alle urne.

Questo l’appello netto dei consiglieri comunali di Forza Italia, che chiedono con forza un cambio di passo radicale: «Basta annunci disattesi. È il momento della responsabilità: fate un passo indietro, per il bene di Manfredonia».