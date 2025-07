Manfredonia, è l'estate del degrado. Mary Fabrizio: "Turismo in stato di abbandono"

MANFREDONIA – Un’estate che doveva essere all’insegna del rilancio si è trasformata nell’ennesima occasione sprecata per Manfredonia. A denunciare lo stato di abbandono della città è Maria Teresa Fabrizio, imprenditrice turistica locale, che non usa mezzi termini: “Il turismo qui non è in crisi, è completamente abbandonato”.

Il suo sfogo amaro fotografa un quadro a tinte fosche.

Mare vietato, città sporca, eventi annullati, sagre scomparse, vandalismi, emergenze sanitarie e istituzioni assenti. È questo, secondo la Fabrizio, il bilancio dell’estate 2025 in città.

“Manfredonia quest’anno è caduta rovinosamente sotto il peso del degrado e dei disservizi – denuncia – Il mare è interdetto alla balneazione per l’ennesima emergenza fognaria, proprio nel cuore della stagione estiva. Sul Lungomare del Sole, mentre i liquami finivano in mare, la strada veniva chiusa per un evento mal gestito, bloccando l’unica via di accesso alla zona turistica. Un danno incalcolabile per chi vive di turismo.”

La situazione della viabilità, secondo la Fabrizio, è solo un altro tassello di una città al collasso: “Perfino il semaforo principale della Porta del Gargano è spento da mesi, simbolo di una città che non accoglie più, ma respinge”.

A peggiorare il quadro, la situazione drammatica dell’ospedale San Camillo De Lellis: “In estate la popolazione raddoppia, ma il Pronto Soccorso è praticamente inutilizzabile: niente climatizzazione, reparti chiusi, ecografi assenti, interventi sospesi. Chi ha bisogno di cure deve fuggire altrove. E la Regione? Assente. Le istituzioni? Mute.”

Ma non è tutto. Il degrado urbano raggiunge livelli inaccettabili: marciapiedi sporchi, cestini traboccanti, rifiuti ovunque. “Non esiste un piano straordinario per il decoro urbano, e in questo contesto il turismo non può esistere”, afferma l’imprenditrice.

Poi c’è il tema sicurezza: “Auto incendiate, furti, atti vandalici continui, tutto sotto gli occhi di una città inerme. Perfino lo Sporting Club di Siponto ha rischiato di annullare l’Apulia Short Film Contest per un furto di attrezzature, mentre in città bruciavano auto. L’evento si è salvato solo grazie alla generosità dei cittadini, non certo delle istituzioni.”

Il suo atto d’accusa si estende anche al panorama culturale e agli eventi estivi: “Mentre i comuni vicini offrono programmi culturali fino a settembre, qui regna il silenzio. Le sagre annunciate in pompa magna sono sparite già a giugno. Pubblicità e cartelloni ancora in giro, ma i cancelli chiusi. È chiaro che si trattava di eventi senza i requisiti minimi, ma la domanda resta: com’è stato possibile patrocinare eventi vuoti, privi di autorizzazioni?”

Infine, la stoccata al Manfredonia Festival: “Un contenitore vuoto, senza visione, senza identità, con eventi scollegati e privi di attrattiva turistica. Ma i costi restano alti, con fondi pubblici impiegati per un cartellone che non genera né economia né turismo. È solo una vetrina di facciata, utile forse per qualche post social, ma priva di qualsiasi contenuto”.

Per la Fabrizio, il problema di fondo resta la mancanza di gestione: “Manfredonia non è priva di potenzialità, è priva di una guida seria. Il turismo non si costruisce con i post su Facebook o i cartelloni: è un ecosistema che funziona solo se funzionano i servizi, la viabilità, la sanità, la sicurezza e il decoro urbano.”

E conclude amaramente: “Oggi Manfredonia è una città in agonia. Se non si interviene subito, ogni estate sarà la fotocopia della precedente, fino al punto di non ritorno.”