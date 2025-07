Manfredonia. Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, questi i dati del bilancio di previsione del Manfredonia Festival 2025.

Con una previsione di spesa complessiva pari a 174.095 euro (al lordo), il documento dettagliato delle spese, suddiviso per date, eventi e voci di logistica, mostra una pianificazione che include concerti, festival tematici, rassegne letterarie, spettacoli enogastronomici e attività per il pubblico più giovane.

Tra le voci più rilevanti figurano:

• Rive d’autore, rassegna culturale che ospiterà nomi noti come Silvia Mezzanotte, Carlo Marrale e Raphael Gualazzi, con un budget complessivo superiore a 26.000 euro.

• Il Concerto in Basilica con la partecipazione della Bottega degli Apocrifi, per un totale di 25.000 euro.

• La Notte Bianca (2 agosto), tra gli appuntamenti clou, con un impegno di 12.500 euro.

• Il Manfredonia Jazz Festival (24-27 luglio), finanziato con 12.500 euro.

• Lo street food e l’intrattenimento della Plaza del Gusto e del Siponto Street Fest, per un totale di circa 3.600 euro.

Oltre agli artisti, non mancano le spese dedicate alla promozione, alla sicurezza e alla logistica:

• Comunicazione e coordinamento: 8.000 euro

• SIAE e spese tipografiche: circa 5.000 euro

• Palchi, service, vigilanza e impiantistica elettrica, tra cui spiccano i 9.760 euro per palco e service e gli oltre 3.400 euro per l’illuminazione della rassegna “Bella Vita”.

L’organizzazione ha previsto anche momenti per i più giovani, come il Festival del Nerd (5mila euro) e appuntamenti speciali come il “Special Dinner” del 20 settembre, con un investimento di 20.000 euro.