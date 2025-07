Manfredonia, 09 luglio 2025. Con provvedimento di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Bari, relativo a un procedimento che coinvolgeva il titolare di una società di vigilanza privata di Manfredonia.

L’uomo era stato accusato di aver impiegato, quale rappresentante legale della società, un soggetto privo del decreto prefettizio per l’esercizio delle funzioni di guardia giurata, violando l’art. 138 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).

In primo grado, il Tribunale di Foggia aveva dichiarato la non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p.

Successivamente, la Corte d’Appello di Bari, con sentenza del 18 ottobre 2024, pur riconoscendo il contrasto giurisprudenziale all’epoca ancora esistente, aveva dichiarato la prescrizione del reato, rilevando che il termine si era maturato il 7 aprile 2024.

Secondo i giudici d’appello, infatti, il reato risaliva al 27 febbraio 2019 e l’unico periodo di sospensione legittima della prescrizione era stato di 60 giorni. Non essendo intervenuta alcuna condanna nei precedenti gradi di giudizio, la causa estintiva doveva essere dichiarata.

Il Procuratore Generale aveva contestato tale conclusione, invocando l’applicazione della sospensione della prescrizione prevista dalla legge n. 103/2017 (c.d. Legge Orlando), che congelava i termini tra la scadenza del termine per il deposito della motivazione di primo grado e la sentenza di secondo grado.

Secondo il ricorso, tale sospensione avrebbe impedito il maturare della prescrizione.

La Cassazione, però, ha ritenuto il ricorso inammissibile, chiarendo che la norma sulla sospensione non si applica quando in primo grado non vi è stata alcuna condanna, ma una sentenza di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Il Collegio ha ricordato che l’art. 159 c.p., nella versione vigente all’epoca dei fatti, sospendeva la prescrizione solo nei casi di condanna. In questo caso, invece, il Tribunale aveva dichiarato la non punibilità, escludendo quindi l’applicazione della sospensione.

La Corte ha inoltre evidenziato come la pronuncia di estinzione per prescrizione sia più favorevole rispetto alla dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità, dunque legittimamente applicabile anche d’ufficio.