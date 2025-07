ROMA. Con provvedimento di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da Elia Fatone, Annapia Castigliego e Matteo Colafrancesco – nati tutti a Manfredonia, rispettivamente il 18/02/1980, il 26/07/1984, il 15/12/1978 – condannati per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. I tre imputati avevano impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Bari del novembre 2024, che aveva rideterminato le pene inflitte dal Gup del Tribunale di Foggia.

I fatti risalgono al 2023, quando i tre imputati furono coinvolti in attività di spaccio di droga a Manfredonia. In particolare, a Elia Fatone erano stati contestati più episodi di cessione di stupefacenti, aggravati dall’ingente quantità e dalla recidiva. Anche Castigliego e Colafrancesco erano stati condannati per analoghi reati, con diversa posizione processuale: la prima per più episodi, il secondo per un solo capo d’imputazione.

La Corte d’Appello aveva già parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riducendo la pena di un ottavo in favore di tutti e tre gli imputati, in ragione della loro condotta processuale, ma aveva escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche.

I difensori hanno contestato alla Corte d’Appello un’errata applicazione della legge e una motivazione insufficiente sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sul calcolo della pena.

Per Elia Fatone e Matteo Colafrancesco, i ricorsi si sono concentrati sul diniego delle attenuanti. I rispettivi avvocati hanno sostenuto che i loro assistiti avrebbero meritato un trattamento più favorevole, alla luce della loro condotta processuale ritenuta leale e collaborativa, della scelta del rito abbreviato e della loro incensuratezza o comunque marginalità nel contesto criminale.

Per Annapia Castigliego, invece, il ricorso si è articolato in due motivi: il primo ha riguardato il bilanciamento tra le attenuanti e l’aggravante contestata, mentre il secondo ha contestato il calcolo della pena, lamentando un presunto errore aritmetico nella rideterminazione della sanzione.

La Suprema Corte ha respinto in toto i ricorsi, dichiarandoli inammissibili.

Per Fatone e Colafrancesco, la Cassazione ha sottolineato che il diniego delle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché sia sorretto da una motivazione sufficiente, come avvenuto in questo caso. La Corte d’Appello, infatti, aveva correttamente escluso il riconoscimento delle attenuanti, evidenziando per Fatone la pendenza di un altro procedimento per fatti analoghi e coevi e per Colafrancesco l’assenza di ammissione di responsabilità, oltre alla marginalità della collaborazione processuale.

La Cassazione ha ribadito che non è necessaria una motivazione analitica quando la pena è commisurata in misura vicina al minimo edittale, come nel caso in esame, e che la scelta del rito abbreviato non obbliga il giudice a concedere anche le attenuanti generiche.

Quanto alla posizione di Castigliego, i giudici di legittimità hanno ritenuto il primo motivo di ricorso un mero dissenso rispetto alla valutazione del giudice di merito, che aveva già esaminato in modo logico e coerente il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti, tenendo conto della gravità della condotta e della mancanza di resipiscenza. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e per mancanza di interesse, in quanto l’errore di calcolo ipotizzato alla difesa si sarebbe tradotto in una pena addirittura inferiore a quella poi effettivamente stabilita.