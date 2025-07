Un Superman dal DNA pugliese: il Costume firmato da Christian Cordella

Lecce – C’è un tocco di Puglia nel nuovo volto di Superman, che sbarca oggi nelle sale italiane. Dietro il celebre costume dell’eroe per antonomasia si cela la creatività di Christian Cordella, concept artist originario di Lecce.

Già noto per aver firmato i costumi di pellicole premi Oscar come “Avatar: La via dell’acqua” e “Black Panther: Wakanda Forever” (che nel 2023 si aggiudicò la statuetta proprio per i migliori costumi), Cordella ha impresso il suo stile in uno dei simboli più iconici della cultura pop.

Figlio dello stilista Pino Cordella e cresciuto nell’ambiente creativo dell’Istituto di Moda Cordella, Christian ha lasciato la Puglia alla fine degli anni ’90 per inseguire il sogno della pittura negli Stati Uniti.

Un percorso brillante lo ha portato a collaborare con colossi come Disney e Universal, fino ad approdare nel cuore pulsante dell’industria cinematografica mondiale.

Oggi, a 51 anni, celebra un nuovo successo firmando un costume attesissimo, ma nel suo cuore c’è un desiderio ancora più profondo: riportare il grande cinema proprio nella sua terra, il Salento.

Lo riporta bari.corriere.it