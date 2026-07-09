FOGGIA – Dopo anni di dibattito e una richiesta arrivata anche dal Consiglio comunale, il progetto del nuovo Palazzetto dello Sport entra nella fase operativa. La Giunta comunale ha approvato l’atto di indirizzo che dà ufficialmente il via al procedimento amministrativo destinato alla realizzazione della futura struttura sportiva polifunzionale, individuando nell’Area Rigenerazione Urbana PNRR il settore che dovrà seguire tutte le fasi tecniche e progettuali dell’intervento.

Non si tratta ancora dell’approvazione del progetto definitivo né dell’individuazione dell’area su cui sorgerà il nuovo impianto, ma del primo passaggio amministrativo che consente al Comune di avviare concretamente la progettazione. La delibera affida infatti alla dirigente dell’Area 8, l’architetto Alessia Cordisco, anche il ruolo di Responsabile unico del procedimento (RUP), demandandole la predisposizione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) e, successivamente, del Progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE), indispensabili per accedere ai futuri finanziamenti e definire costi, caratteristiche e localizzazione dell’opera.

L’Amministrazione motiva la scelta ricordando come Foggia, pur essendo il capoluogo di una provincia che conta circa 600 mila abitanti distribuiti in 61 comuni, sia ancora priva di una struttura coperta moderna capace di ospitare competizioni sportive di alto livello, grandi eventi culturali e manifestazioni di interesse sovracomunale. Una lacuna che, secondo la Giunta, limita non soltanto lo sviluppo dell’attività agonistica ma anche la capacità della città di attrarre iniziative di carattere nazionale e internazionale.

Nel provvedimento viene ricordata la lunga tradizione sportiva del territorio foggiano e il ruolo crescente svolto dall’Università di Foggia, che negli ultimi anni ha registrato un aumento delle immatricolazioni, in particolare nel corso di laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive. Per l’Amministrazione, la disponibilità di un’infrastruttura moderna rappresenterebbe un sostegno sia alle società sportive sia al sistema universitario e scolastico, offrendo spazi adeguati per allenamenti, competizioni, attività formative e grandi eventi.

Il futuro Palazzetto viene immaginato come una struttura multifunzionale. Oltre alle manifestazioni sportive, potrà ospitare concerti, congressi, eventi culturali e iniziative di carattere fieristico, diventando un nuovo polo di aggregazione per l’intera provincia. La delibera sottolinea infatti come l’investimento non debba essere letto esclusivamente sotto il profilo sportivo, ma come una leva di sviluppo urbano, economico e turistico.

Secondo la Giunta, un impianto di questo tipo produrrebbe ricadute dirette sulle attività commerciali, sulle strutture ricettive, sulla ristorazione e sui servizi, grazie all’arrivo di atleti, accompagnatori, pubblico e organizzatori provenienti anche da altre regioni. Una prospettiva che potrebbe rafforzare l’economia locale e creare nuove opportunità occupazionali, oltre ad aumentare l’attrattività della città per federazioni sportive e grandi organizzatori di eventi.

Un altro elemento centrale riguarda la rigenerazione urbana. L’Amministrazione evidenzia infatti che la scelta dell’area sulla quale sorgerà il Palazzetto dovrà contribuire anche alla riqualificazione di una parte della città, migliorandone qualità urbana, sicurezza e vivibilità. Il nuovo impianto viene descritto come un elemento capace di ricucire il tessuto urbano e valorizzare aree oggi sottoutilizzate, trasformandole in nuovi luoghi di aggregazione pubblica.

Il percorso amministrativo prende le mosse anche dalla mozione approvata dal Consiglio comunale il 9 aprile 2024, con la quale la Giunta era stata impegnata ad avviare tutte le attività necessarie per arrivare alla realizzazione di un Palazzetto dello Sport polifunzionale. Tra gli obiettivi fissati figuravano la definizione delle caratteristiche tecniche dell’impianto, l’individuazione delle aree più idonee, la predisposizione di uno studio di fattibilità economica e la ricerca delle possibili fonti di finanziamento, comprese eventuali partnership pubblico-private e operazioni di project financing.

La delibera approvata l’8 luglio rappresenta quindi il primo tassello concreto di questo percorso. Nei prossimi mesi saranno gli studi di fattibilità a stabilire quale soluzione progettuale risulterà più sostenibile, quale area offrirà le migliori condizioni urbanistiche e quali risorse economiche potranno essere intercettate per finanziare un’opera che, per dimensioni e ambizioni, viene considerata una delle infrastrutture strategiche per il futuro della città.

Per Foggia si apre dunque una nuova fase. Dopo anni di annunci e proposte, il progetto del nuovo Palazzetto dello Sport entra ufficialmente nella macchina amministrativa. Il passaggio decisivo sarà ora trasformare gli indirizzi politici in un progetto esecutivo capace di ottenere le necessarie coperture finanziarie e portare finalmente il capoluogo dauno ad avere una struttura all’altezza delle esigenze sportive, culturali e sociali di un territorio che guarda ben oltre i confini comunali