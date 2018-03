Di:



Gianfranco Quarta (Lista civica) e un’altra ai danni di un impiegato dell’ufficio anagrafe che ha subito almeno tre azioni analoghe nelle scorse settimane. Il 12 luglio in Comune si e’ insediata la commissione antimafia per decidere se sciogliere il consiglio se dovessero risultare infiltrazioni o pressioni di mafiose sul Comune. Altri attentati a Cellino,in fiamme auto ultima modifica: da (ANSA) – CELLINO S.MARCO (BRINDISI), 9 AGO – Doppio attentato incendiario la scorsa notte: in fiamme due auto, una di proprieta’ dell’assessore alle Attivita’ produttive(Lista civica) e un’altra ai danni di un impiegato dell’ufficio anagrafe che ha subito almeno tre azioni analoghe nelle scorse settimane.per decidere se sciogliere il consiglio se dovessero risultare infiltrazioni o pressioni di mafiose sul Comune.

