Foggia, violenza sessuale in un orto, arrestato 44enne

Foggia – VIOLENZA sessuale all’interno di un orto abbandonato sito in via Loffredo a Foggia: è l’accusa a carico di un 44enne cittadino della Guinea, arrestato da Personale della Squadra Mobile, 4^ Sezione antirapina di Foggia.

Vittima dei fatti una 37enne foggiana, che era stata aggredita dall’uomo nei pressi di un supermercato. Sul posto sono intervenuti dei passanti anche grazie alle urla della donna che ha tentato di inseguire l’aggressore poi bloccato. L’uomo è stato associato in carcere a Foggia.

L’uomo era stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto il 02 ottobre 2008, dalla Squadra Mobile di Brindisi, per il reato di aggressione e violenza carnale; dopo aver espiato parte della pena per la commissione del reato nel giugno 2014 è stato scarcerato e munito di Decreto di espulsione dal T.N. al quale non ha ottemperato. Da qui nel luglio 2014 era stato notificato all’uomo l’Ordine del questore di Bari a lasciare il territorio nazionale, non ottemperando a quanto disposto.

