Manfredonia, locali ex mattatoio ad Associazione OER

Manfredonia. CON recente delibera, la Giunta Comunale di Manfredonia ha deliberato di ”dare in concessione direttamente alla Associazione di Volontariato Operatori Emergenza Radio Manfredonia i locali dell’ ex mattatoio comunale di via G. Di Vittorio, limitatamente a quelli di cui alla allegata planimetria e già concessi alla Associazione Operatori Emergenza Radio, secondo le linee guida allegate al presente atto; stabilito il canone di concessione di € 300,00 in via simbolica, sulla base della natura associativa (volontariato) del soggetto concessionario, da versare per ogni annualità della presente concessione”.

