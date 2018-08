Di:

Da domani mattina, a Borgo Incoronata, sarà operativa una postazione 118 non medicalizzata.

Dotata di autista, soccorritore e infermiere, opererà h24 per rispondere alle esigenze della popolazione residente nell’esteso territorio che va da Borgo Incoronata a Borgo Cervaro, da Borgo Segezia a Borgo Mezzanone, fino ai confini di Carapelle a sud, e Foggia a nord.

“Il nuovo presidio sanitario – commenta il Direttore Generale della ASL Foggia Vito Piazzolla – sarà utile non solo ai residenti, ma anche ai lavoratori della zona industriale, ai dipendenti e clienti del centro commerciale distante pochi chilometri dal borgo e ai numerosissimi pellegrini provenienti da tutte le Regioni d’Italia e dall’estero, che ogni anno visitano il Santuario“.

La sede operativa della postazione, gestita da Sanitaservice, è stata allestita presso dei locali messi a disposizione dal sindaco di Foggia Franco Landella.

“L’ambulanza – conclude Piazzolla – fornirà un’attività di supporto che risulterà preziosa sia per ridurre i tempi di intervento nei soccorsi sul territorio sia per effettuare quegli interventi che non necessitano della presenza a bordo del medico, evitando così che vengano mobilitate ambulanze medicalizzate senza una reale necessità“.