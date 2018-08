“E’ Claudia Carbone la miss galà dello sport 2018”

Di:

Manfredonia, 09 agosto 2018. E’ la splendida Claudia Carbone, 18 anni di Trinitapoli, la nuova Miss Gala dello Sport.

Di origini ungheresi, Claudia è la vincitrice della quarta edizione del Concorso di Bellezza e Talento di Stefano Favale.

Salgono sul podio Romina Rutigliano e Alyssia Colotti, questi i verdetti della giuria tecnica presieduta dal Vicepresidente dello Sporting Club dott. Michele Giagnorio, dalla dott.ssa Francesca Di Chio, dall’insegnante di danza della Scuola di danza “My Dance” Ilaria Gravinese e dalla modella e attrice Maria Villani.

Presentatori Stefano Favale, Valentina Guaragno e Anthea Grimaldi.

Ospite d’onore la reginetta della serata Fiorina Grimaldi, vincitrice dell’edizione 2017.

Fotografo ufficiale Fernando Vecchini.

Media partner Stato Quotidiano con la presenza di Carmen Palma.

Il grande evento si è svolto all’interno della rinomata struttura “Sporting Club Siponto” di Siponto, con una bella cornice di pubblico.

Le dodici splendide finaliste, rese ancora più belle dalle acconciature di Marina Balzano Coiffeur, hanno sfilato a più riprese tra il pubblico, sfoggiando il proprio fascino e raccogliendo applausi a scena aperta.

Protagoniste della serata anche le otto meravigliose finaliste della prima edizione di “Junior Gala dello Sport”, a spuntarla le manfredoniane Sara Trimigno (categoria Junior) e Giulia La Torre (categoria baby).

Graditi ospiti della manifestazione gli allievi della Scuola di danza “My Dance” di Rita Vaccarella, il violinista Paolo Paone e le cantanti Felisia Sanchirico e Mariagrazia Armillotta, Ilaria Reddavide, Engy Cinque e Terry Sampaolo.

La Miss Gala dello Sport 2018 si aggiudica un gioiello offerto dalla Gioielleria Cosentino e un fantastico week end per due persone offerto dall’Agenzia di viaggi Jet Viaggiare di Manfredonia.

Premi anche per la Baby e Junior Gala dello Sport, offerti dalla Gioielleria Cosentino.

Fasce e premi offerti dagli amici partners per Maria Cocco (Miss Severo Serigrafia e Miss Gioielleria Cosentino), Corinne Liscio (Miss Marina Balzano Coiffeur), Andreea Mitroi (Miss Fioridea di Massimo Rignanese), Claudia Carbone (Miss Anteprima Milano Roma), Romina Rutigliano (Miss Sporting Club).

Si ringrazia Matteo Mancini, per il prezioso supporto organizzativo nell’arco dell’intero percorso dell’ultima edizione.

Un sentito ringraziamento va anche alla Scuola di danza “My Dance” di Rita Vaccarella per le coreografie del ballo delle miss in apertura e per le due esibizioni (mix tratto dall’ultimo saggio “la passione di Cristo” e passo a due di danza contemporanea).

Non da meno la Scuola di danza “Danzarte” di San Severo dell’insegnante Mary Mollica, che ha curato la coreografia del ballo iniziale delle bambine e quella di alcune sue allieve.

Si rigrazia anche l’intero Consiglio Direttivo dello Sporting Club di Siponto, in particolare il Presidente Dott. Vittorio Di Stasio per l’accoglienza riservataci.

Le prime classificate per categoria, avranno diritto a partecipare alla finale nazionale di “Miss e Junior Spettacolo” concorso abbinato a Miss Gala dello Sport.

Seguirà la messa in onda di una sintesi dell’evento.

Appuntamento alla prossima edizione!