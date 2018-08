III edizione di VINcanto d’Estate a Zapponeta

Di:

Zapponeta. Il Comune di Zapponeta, con il patrocinio della Regione Puglia e della Provincia di Foggia, in collaborazione con le associazioni CIA e T.A.A.F. onlus, ha promosso la terza edizione dell’evento “VINcanto d’Estate” per sostenere il territorio e le sue eccellenze. Un percorso enogastronomico che si svolgerà a Zapponeta in Piazza Nettuno e sul lungomare pedonale. La manifestazione sarà così articolata: alle ore 19:00 il convegno “Agricoltura, Territorio e Ambiente” a cura della CIA; alle ore 20:30 poi l’apertura dei banchi per l’assaggio dei vini somministrati dagli esperti operatori dell’AIS Puglia. Presenti numerose case vinicole della capitanata e delle Svevia che esporranno le loro eccellenze, pronte ad essere servite ai visitatori.

Ad incoronare la serata buona musica ed ottima compagnia.

“Da agronomo della mia terra non posso che incentivare le aziende della nostra terra a confrontarsi e a fare sempre meglio. Un evento di un certo rilievo che ci regala, già da tre anni, momenti unici a due passi dal mare. Unire le nostre bellezze naturali ai prodotti tipici per offrire un’atmosfera speciale e per dare la giusta visibilità alla nostra comunità, questo è il nostro obiettivo” ha dichiarato il primo cittadino di Zapponeta, Vincenzo D’Aloisio. “Siamo giunti alle terza edizione, ed ogni anno, la manifestazione si rigenera e ha sempre nuovi risvolti. Mi sento di dire che anche quest’anno sarà un successo” ha concluso il presidente dell’associazione organizzatrice “T.A.A.F onlus”, Fabio La Macchia.

UFFICIO STAMPA

COMUNE DI ZAPPONETA