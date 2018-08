L’annosa questione. La contesa territoriale… Uno…Qualcuno…Nessuno

Di:

A Qualcuno che “non ha altro a cui pensare” e che, comunque, avrà, forse (faccia lui), la testa dura come un ciocco di carbone occorre dire che Macchia, frazione del Comune di Monte Sant’Angelo, per quanto mi riguarda, può rimanere per sempre facente parte di quel Comune; ai sipontini non li tange, come non li tange che sia stata da secoli e secoli…e secoli in quello stato. Quello che mi interessa, ed è la cosa che interessa vieppiù i sipontini (la “cosa” più importante di tutta la “querelle” impostata da quel “ Qualcuno”) è il RISPETTO del vicinato.

Non si può pretendere di fare i “comodi propri”, autorizzare eventuale installazione di opifici che ancora una volta potrebbero nuocere alla salute della popolazione. Abbiamo avuto la “fortuna” di essere “vicini di casa”, ci divide si e no qualche centinaio di metri, ed allora: RISPETTO della personalità, della salute altrui.

Non solo; visto che si millanta che il rione Monticchio di Manfredonia si “estende per quasi la metà dell’abitato di Manfredonia” (e perché non i due terzi, o tutto il territorio? Ma …si…), e considerato che… da tempo il rione Monticchio è abitato da “Montesantagiolesi” (è quel Qualcuno che utilizza l’esito), che si abbia RISPETTO dei propri congiunti (figli, nipoti, pronipoti, cugini, compari, ecc.), il resto lo si lasci a quel “Qualcuno-zombi” (come si compiace autodefinirsi).

Non è finito…. Sarebbe troppo comodo per Ulisse (meglio conosciuto come NESSUNO)!

Se si vuole fare della “storiografia” (seria, però, senza confusione), che si abbia almeno il buon senso di consultare le fonti documentarie.

Ecco un aiuto! Si riporta stralcio di documento dal quale si possono rilevare toponimi che riguardano il “territorio” di Monte S.Angelo (visto che alla “buonanima” di Ulisse, da buon pagano, non piace la chiesetta della Pace, perché sempre in guerra), come dire, Pedemonte, Macchia o Marina di Monte Sant’Angelo….faccia con comodo!

Dall’Onciario dell’Università sipontina, del 1749, si ha :

Convento de Padri Domenicani di Manfredonia per quanto percepisce da diversi cittadini per censi redimibili sopra i di loro beni sono annui ducati 97,59, per quanto ricava dalle rendite di diversi fitti di case ducati 241,20 da quali dedotto il quarto restano ducati 180,80. Possiede un giardino di versure 3 sito al mare ducati 20; un territorio detto Scazzamauriello, che ne ricava ducati 30; un parco detto Torre delle Monache ducati 9, una chiusa d’amendole ducati 1,50, un parco arborato alla Valle di Palombara ducati 7, un altro detto Valle del Spagnuolo ducati 6,50. /Totale/ ducati 364,89. Una vigna alla difesa di Macchia di pezze 36 confinante con Donato Lauriola ducati 32. /Totale/ ducati 396,89. Paga per tanti pesi ducati 6,15, per tanti pesi di messe numero 647 ducati 145,57 ½ per cera, ed oglio ducati 164. /Totale/ ducati 215,72 ½ che dedotti dalli ducati 396,89 restano ducati 181,17 che sono oncie 604.

Dlibera decurionale del 1802

Notaio Telera (busta 633, cc. 161-163). Data: 8.7.1651

In nomine Sanctae Trinitatis Amen

Die octava mensis Iulij quartae Indictionis, millesimo, seicentesimo quinquagesimo Primo, in Civitate Manfredoniae regnante anno trigesimo primo feliciter amen. In nostri presentia, seù ad praeces nobis factas pro parte Ven. Conventus Sancti Francisci minori Conventuali dictae Civitatis personaliter nos accessimus in clausta dicti Conventus, et dum ibidem essemus, reperimus in eodem loco in unum congregratos ad sonum campanae more solito infrascriptos Rev. patres dicti Conventus D.ni Rev. Patrem artis, et sacrae theologiae doctorem fratres Gabrieles à Manfredonia guardianum, artis, et sacrae Theologiae doctorem fratrem Franciscum Seggiari, fratrem Octavium Brixiense, et fratrem Indacum à Manfredonia, fratres dicti conventus agentes insolidus ad infrascripta oiam pro se ipsis, et eorum successoribus in eodem ex una parte, et ex altera in eodem loco reperimus Annibalem Perrucci eiusdem Civitatis agentem similiter ad infrascriptam oiam prò se, suisque haeredibus, et successoribus. Qui verò Annibal sponte asseruit coram nobis per se ipsum tenere, et possedere tamquam verum Dominum, et patronum quamdam clausura olivarum , et annigdalorum, cum territorijs pasculatoriis, trappeto, domo fabbrica constructa, aliisque commoditatibus sitam in possesionem in pertinentis garganicis il loco dicto Macchia iuxta bona d. Caroli Ciucci, defensam garganicam, bona Ven. Conventus Sancti Francisci garganici, aliorumque confines francam, et liberam neminique vendit. Quibus asserit prò aliquis suis urgentis, et commoditatibus subiumxit velle alienare annuum censum redimibiles ex fructibus dicte clausura idcircum ad conventionem devenit cum dictis Rev. Patribus, quibus sponte non in dolo sed omni meliori via ex nunc liberè vendidit, et alieno vit, ac titulo alienationis predicta per fustim, jure proprio, et in parpetuum tradidit, et assignavit censum ducatorum quinque currentes percipiendi tam ex primis fructibus in specie predicate clausurae, quam in genere ex fructibus omnium aliorum eius bonorum stant specialitas generalitas non deroget, nec è contra, et hoc pro convenuto precio Capitalis ducatorum quinquagintem ad rationem decem prò centum, quos ducatos quinquagintum prefati Capitalis dictis Annibal in nostri presentia manualiter, et de contantis recepit, et habuit à dictis Rev. Patribus in tot moneta argentea, et aurem iusti ponderis de peculio dicti eorum Conventus, ad eum pervenuto ex affrancatione facta diebus proseritis pro filius, et heredes magnifico Indaci de Ritiijs. Quem annuum censum ducatorum quinque percepiendum (…,) promisit dictus Annibal solvere dicto Ven. Conventui singulis annis in perpetuum in omni fine .sc. cuiuslibet anni ab hodie, et sic in futurum continuare in pace, et sine ulla exc.ne, et liquida p.ne quibus expressé, specificé, et specialiter cum giuramento ren .te, et à dicta annua solutione non deficere promissit nulla, et causa, etiam iusta, et à jure permessa, neque causa belli, pestis, famis, aut alterius inopinati, rari, insoliti, et inconsueti casus Divini, et umani, omnibus non obstantibus promisit cassare à dicti census annui solvere. Et in casu illius morae, statim liceat prefatis preverendis fratribus eorumque succ. ac mihi notaro prò eis stip.ti et insolidum possens instrumentum liquidare coiìntra dictum Annibal prò censibus decursis, et insoluti vend. Si defecerit à solutione predicti pro biennium continuum, (…) similiter liceat (…) prenarratis, et insolidum praesens instrumentum rescindere contro dictum Annibal tam pro censibus non solutis, quam pro dicto Capitali ducatorum quinquaginta, dictae liquidatio, seu rescisso possint fieri in omni Curia, loco, et foro, ac coram quocumque iudice civiliter, et criminaliter servata forma magnae Curiae Vicariae, et quod presene instrumentum habeat proptam et expeditam executiones realiter, et personaliter sicut esset liquida obligatio stipulata causa (pueri) mutui penes actum dictae magnae Curiae, et pensio domorum Civitatis Neapolis, ac iurium forma regiae (…) de censibus, et quod non passio comparere speculo parato, et moram purgare, et quo dictae equitati Sacri Regij Concilij expressè cum giuramento ren.t, et promisit non uti quia sic. Cum espressissimo tamen pacto affrancandi quandocumque nulla data temporis incriptione prefatum Capitale, et census, facta prius illorum solutione in forma. De quo valore census prefatus Annibal vocavit se bené contentum, et si plus donavit dicto Venerabili Conventui itaque dicta donationem . Et quod ex ave in antea, et inperpetuum dictis annus census ducatorum quinque ut supra venditus una cum iuribus, ne directo dominio civilius possessione bonorum de super specifice et generice hiipotecatorum tranesat in pleno dominio dicti Ven. Conventus ad his (conventus) vendendum cedes pones constituens, et costituit se per simplex constitum teneri volens legae, jure, usu, et promisit evictione, et de pensionem in forma cum refectione omnium damnorum expensarum ex interesse patiendorum, tam in casu dictae evictionis, quam liquidationis, rescissionis, seu nullitatis presentis contractus quia sic Et promisit, et convenit dictus Annibal solemni stipulatione omnium predictam tempore habere ratas ac rata, et contra non facere…

Dall’Onciario, del 1749, si ha pure:

Delibera decurionale dell’Università di Manfredonia del 1802

Questa Popolazione, che per sua antichità, ed origine Sipontina ha tutta la preminenza sopra quella di Montesant’Angelo, nata dalla Plebe Sipontina, è stata sempre vassalla di Baroni diversi, resterà schiava della medesima per le pretenzioni, che quest’hà di estendere i confini suoi feudali fino in questa Città, e con ciò si restarebbe privi assolutamente di Territori.

Venerabile Convento della MADDALENA de PP. Domenicani di Manfredonia possede dentro questo territorio, dove si dice Ciminera una chiusa d’olive, amendole, erba, e terre seminatorie confinante col signor d. Antonio de Rudijs frutta annui docati quindeci per mettà docati sette, e mezzo. Più in detto luogo possiede un parco con alberi d’olive, ed amendole, confinante con li beni del Monastero di S.Chiara frutta annui docati sette per mettà carlini trentacinqne. Più nel luogo di Macchia possede un giardino chiamato La Fontana della Fica con alberi d’olive, vainelle, amendole, terre seminatorie, orto confinante con il signor d. Francesco Saverio di Florio frutta an-nui docati sessantacinque per mettà docati trentadue, e mezzo. Più nella Montagna possede versure quattordici di terre seminatorie confinante con il signor d. Cesare de Angelis fruttano annui docati ventisette per mettà docasti tredici, e mezzo. Più dove si dice Scannamogliera una vigna di pezze diece con alberi d’olive, amendole, vainelle, e piscina confinante con Paolo di Bari, frutta netto annui docati settantacinque per mettà docati trentasette, e mezzo1 .

Platea di S.Domenico

“Il Venerabile Monastero di S.Benedetto dell’Ill.ma Città di Manfredonia paga a detta città ogni venti nove di settembre annui carlini otto, e grana sette, e mezzo … sopra una loro possessione di vigne e d’olive, sita e posta all’ incontro di S.Maria della Pace, ed è contigua ad una possessione delli signori de Tontoli, quale possessione di dette Rev. Monache fu del qm. Tommaso Cessa,”.(sec. XVIII).

“Possiede il convento versure diece di terra seminatoria con una Torre in mezzo chiamata del Grillo, che confinano con le terre dette Scazzamuriello, oggi anche del convento, e con le terre di Gioseppe Rossi, le medesime pervenute al convento per l’annui docati 25 con capitale di docati 250, che dovea Carlo Cessa, quali terre furono apprezzate, et comprate dal convento per docati 200 che il convento li fece buoni per quello che dovea havere da detto Cessa, havendo l’altri docati cinquanta dovuti alla somma di detti docati 250, affrancati conforme appare detta compra per not. Domenico Marrera 1677”.

“Possede anche il convento alcune terre contigue con le sopradette terre, e si chiamano le terre di Scazzamorelli / l’altri docati 50 stanno applicati al parco del Spagnuolo ut hic fol. 157/.

Vi è una cisterna sita nell’estremità della macera della Possessione di Scazzamurrello del sig. Saverio Florio, e propriamente in mezzo alla via pubblica tra detta possessione e lo giardino del nostro convento; Qual cisterna è stata ben considerata, e determinata esserci del nostro Con-vento, il quale l’ha risarcita, benché l’avesse pretesa il sudetto sig. Florio. Al quale (per la buona corrispondenza, che passa tra lo convento, e sua casa) si è conceduto gratis di tirarsi per dentro lo sudetto (…) territorio un canale di aqqua per inaffiare la sua possessione, e per tal nostra graziosa concessione se si è fatto pubblico istrumento rogato per notar Domenico Prencipe a’ 22 aprile 1737 et le condizioni e patti che per causa di detto canale conceduto, non sia pregiudicato lo con-vento dell’antica possessione di detta cisterna, la quale havendo avuto bisogno di aqqua sia lecito in caso che o esso sig. Florio, il quale possa anche abolirsi, e levarsi ad arbitrio del convento, in caso che esso sig. Florio, o li suoi successori non si mantenessero più nella terra (in ) buona corri-spondenza, o pure per causa di detto canale pretendarsene asserirsi qualche indebito in su la detta nostra cisterna sia in detta via pubblica e propriamente due palmi distanti dalla voltata di basso della macera di esso sig. Florio. Ed in esso istrumento stà inserita la Pianta sì del sudetto nostro territorio, in Scazzamurrello, sì di detta Cisterna, e Macerato”.

“Possiede il Convento una vigna di venticinque pezzi con luoghi seminatorij ed un orto sito, e posta detta vigna sotto Monte, l’orto stà a pontone delle falde della Montagna dalla parte del Vallone confine li beni di Pascale di Monte, che furono di Carlo Cessa e confine li beni di S.Maria e chiesa di Pulsano; ed havendo avuto il Convento lite con la Principessa di Monte, si determinò che tutto quel luogo sin dove si fa il Pagliaro per guardare la vigna, fusse del Convento e vi furono duoi esperti, cioè Lonardo Prencipe e Benedetto Massamuro e si fé l’istrumento con la dichiarat-tione de’ confini con obligarsi il Convento di più a celebrare quolibet anno un Anniversario per detta Principessa Gerace. Conforme il tutto appare per me Notaro di Monte Sant’Angelo, nel mese di decembre 1676 e stallone fol. 104.

Hoggi le terre seminatorie e l’orto le tiene Paolo di Bari, si desse litigare”.

Paolo Capuano paga censo enfiteutico al convento di S.Domenico di Manfredonia, sopra un luogo di Macchia, la chiusa della Stregara (sec. XVIII).

A cura di Paschalis Gaudentius mammasantissima