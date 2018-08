Prostituzione, azione sinergica sul territorio di Polizia di Sato e Polizia Locale

Di:

San Severo. Nel primo pomeriggio di ieri gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di San Severo in collaborazione con gli agenti del Reparto Prevezione Crimine Puglia Settentrionale di San Severo e del Comando di Polizia Locale di San Severo, hanno eseguito un servizio di controllo mirato alla vigilanza della SS.16 anche in rispetto dell’Ordinanza firmata nei giorni scorsi dal Sindaco avv. Francesco Miglio per il contrasto alla prostituzione.

I controlli hanno interessato tutto il tratto della Strada Statale 16 di pertinenza comunale. Durante gli stessi sono state identificate n.7 donne, dedite all’attività di meretricio, di nazionalità bulgara e rumena.

Per controlli più accurati, le stesse sono state accompagnate in ufficio per gli accertamenti d’identificazione.

Nel corso delle attività sono state elevate n.5 sanzioni amministrative ai sensi dell’Ordinanza n.101/2018 e sono stati controllati 6 veicoli.

“In questo momento storico particolare – dichiara l’Assessore alla Polizia locale rag. Michele Del Sordo -, senza tralasciare i servizi di competenza nell’ambito urbano, era doveroso che l’Amministrazione Comunale, anche a seguito dell’ordinanza del Sindaco Miglio, ponesse l’attenzione sulle strade del territorio extraurbano e, in tal senso, la Polizia Locale di San Severo ha dato il suo prezioso contributo per ristabilire condizioni normali di Sicurezza e Legalità sulla SS16. Insieme al Sindaco Miglio ed a tutta l’Amministrazione Comunale esprimiamo i sensi di profonda gratitudine agli agenti del Commissariato di Polizia di Stato efficacemente guidati dal Dirigente dr. Claudio Spadaro per il prezioso ed indispensabile intervento posto in essere con gli agenti del Reparto Prevezione Crimine guidati dalla Dirigente dott.ssa Daniela Di Fonzo ed i nostri agenti guidati dal Comandante Magg. Ciro Sacco”.