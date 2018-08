Raduno 38simo corso allievi Carabinieri: 40 anni dopo

Di:

Manfredonia, 09 agosto 2018. Dopo 45 anni la voglia di rivedersi ancora, ha spinto Mimmo Troiano ad organizzare a Manfredonia nella giornata di oggi (8 agosto), un’allegra rimpatriata tra i vecchi amici del 38simo corso allievi dei Carabinieri di Jglesias di cui lui stesso faceva parte.

“Sono felice di essere riuscito ad organizzare un evento come questo, qui a Manfredonia oggi sono arrivati 40 dei miei ex colleghi di corso…festeggeremo questa giornata raccontandoci le nostre vite e quello che in tutti questi anni ci è successo. Ci siamo lasciati poco più che ventenni e ci ritroviamo ultrasessantenni”, dice un emozionato Mimmo Troiano.

Il raduno poi la S. Messa ed infine i festeggiamenti e lo scambio di aneddoti e ricordi.

“Sono importanti momenti di aggregazione, ho collaborato personalmente alla ricerca dei nominativi richiesti da Mimmo Troiano e sono felice che oggi finalmente sia riuscito a realizzare questo suo sogno a cui da un po’ stava pensando”, le parole di Michele Trotta, Presidente associazione Carabinieri Manfredonia.

Giornate e raduni di questo tipo rendono bene l’idea che la forza di un legame può avere nonostante la distanza e gli anni trascorsi senza più vedersi, la genuinità di chi ha vissuto un periodo di tempo insieme ma poi per vicissitudini varie ha percorso strade differenti; ripercorrere anni della giovinezza vissuti assieme e che indelebili resteranno per questi inguaribili nostalgici amici.

