Rissa a Scalo dei Saraceni, poi resistenza e lesioni ai Carabinieri: 2 arresti

Manfredonia, 09 agosto 2018. I Carabinieri del Comando Compagnia di Manfredonia e della Stazione CC di Zapponeta hanno arrestato due uomini del Foggiano, con precedenti, in località Scalo dei Saraceni, agro di Manfredonia.

I militari sarebbero intervenuti a seguito di segnalazione di un’accesa lite tra numerose persone divise in due fazioni. Il litigio sarebbe stato scaturito dalla presunta aggressione di un ragazzo ad opera di un altro per futili motivi. Una volta sul posto, compresa la dinamica dei fatti, i Carabinieri hanno cercato di identificare il presunto autore della precedente aggressione ma lo stesso si sarebbe opposto prima cercando di scappare e poi strattonando e spintonando i militari che grazie anche a pattuglia sopraggiunta in ausilio hanno bloccato definitivamente l’uomo.

Nel corso dei concitati momenti, alcuni amici di questo, tra cui soprattutto il cognato, avrebbero tentato di impedire l’operato dei militari (il cognato a sua volta ne ha afferrato uno spintonandolo).

Condotti entrambi negli uffici della compagnia al termine delle formalità sono stati arrestati per concorso in resistenza e lesioni personali dolose a pubblico ufficiale e associati al carcere di Foggia.

