Vieste. Operazione “Beach patrol”: sequestri e denunce

Vieste. Con servizi mirati che iniziano fin dalle ore 06 del mattino, la Polizia Locale di Vieste sta controllando le spiagge del territorio viestano per contrastare la contraffazione e l’abusivismo commerciale in linea con quanto disposto su scala nazionale dal Ministero dell’Interno. Uomini in divisa ed in borghese cercano di rendere più sicure le spiagge viestane, da Sfinalicchio fino a Baia di Campi. Nel corso di tali controlli sono stati sequestrati centinaia di capi tra bigiotteria etnica, scarpe, borse, borselli, profumi ed anche noci di cocco, il tutto venduto senza autorizzazione.

Elevati diversi verbali per installazioni abusive di tende in spiaggia, e per aver allestito veri e propri pic-nic. Sanzionati diversi autocaravan che pernottavano in aree demaniali. Elevati diversi verbali per campeggio abusivo. L’amministrazione comunale è riuscita anche ad assumere nuovi operatori di polizia locale a tempo determinato proprio per garantire maggior controlli in spiaggia.

Effettivamente la costa Viestana è molto grande e difficile da controllare, ma adesso con più uomini e con nuovi mezzi quali i QUAD difficilmente gli abusivi riusciranno a farla franca.

Il messaggio che la Polizia Locale vuol far passare è questo: SPIAGGE LIBERE – TOLLERANZA ZERO!

Il Sindaco di Vieste, Avv. Giuseppe NOBILETTI, informato tempestivamente dei risultati ottenuti si è complimentato con tutto il personale operante.

Quest’anno la Polizia Locale di Vieste ha posto particolare attenzione alla vigilanza sulle spiagge, formando il “Nucleo Operativo Spiagge – BEACH PATROL” ed iniziando subito una

importantissima campagna di sensibilizzazione e di informazione con l’aiuto degli assistenti bagnanti degli stabilimenti balneari e degli organi di informazione (radio, televisione, stampa, internet).

(Nota stampa)