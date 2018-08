Wild Fest, Festival Techno a Orsara di Puglia

Di:

Orsara di Puglia. Due giorni, sabato 11 e domenica 12 agosto 2018, per celebrare la terza edizione del Wild Fest: è tutto pronto, a Orsara di Puglia, per la terza edizione del Festival della musica elettronica. Il primo appuntamento, sabato 11 agosto, si terrà a partire dalle ore 23.30 a Torre Guevara, antichissima residenza nobiliare a metà strada fra Orsara e la frazione di Giardinetto. Sarà il direttore artistico del festival, John Acquaviva, uno dei nomi più importanti del clubbing mondiale a dare il via alla lunga notte della techno. Poi toccherà a Daniel Miller, produttore di Depeche Mode, Moby e tanti altri mostri sacri della musica internazionale. Ci sarà anche Shaun Reeves, che grazie ai suoi geniali remix ha collaborato con la leggenda del cinema, David Lynch. Si replica il giorno successivo, domenica 12 agosto, nelle cucine dello chef Peppe Zullo, con il Decompression Party, esclusiva cena su prenotazione con live set e interviste a tu per tu con i DJ che hanno animato il Wild Fest 2018. Info e prenotazioni alla pagina Facebook del festival (wildfest.festivalPuglia) o al numero 347/3008283.

ESTATE ORSARESE, VENERDI’ 10 AGOSTO. Intanto, l’Estate Orsarese proseguirà, venerdì 10 agosto, con tre diversi appuntamenti: alle 18.30, Palazzo De Gregorio ospiterà la presentazione del libro di Raimondo Guidacci, “Diario di un idealista”; alle 21, due location differenti per chi vorrà ascoltare i concerti-tributo a Rino Gaetano e Zucchero Fornaciari.

IL RADUNO DELLE BANDE. Più di 120 musicisti per le strade di Orsara di Puglia, con i complessi bandistici di Orsara, Deliceto, Manfredonia, Ordona, Panni e Roseto Volfortore ad attraversare strade e piazze con la loro musica, la loro storia che si rinnova di generazione in generazione: nel ‘paese dell’Orsa’, dopo il sucesso dello scorso anno, sabato 11 agosto tornerà per la sua seconda edizione il “Raduno delle bande”. Organizzato dall’Associazione musicale Santa Cecilia di Orsara di Puglia, l’evento prenderà il via alle ore 11, a Palazzo De Gregorio, con il giornalista Tito Manlio Altomare che presenterà il suo libro “Puglia in festa”. Alle ore 17.30, dopo essersi ritrovate in via Croce, le bande giunte da ogni parte della Capitanata cominceranno a sfilare per le vie del paese. Alle 18.30, le bande si ritroveranno in Corso della Vittoria per una nuova grande parata. Il raduno si concluderà dopo le ore 20.30, quando saranno consegnate le targhe di partecipazione.

LE BANDE PIU’ ANTICHE DELLA PUGLIA. Nel 2018, il Complesso Bandistico Santa Cecilia Città di Orsara di Puglia ha compiuto i suoi primi 238 anni di storia. La banda musicale di Orsara di Puglia è stata fondata nel 1780 e, tra mille vicissitudini e due guerre mondiali, continua a essere un presidio di formazione culturale anche nel terzo millennio, innovando una tradizione che trae linfa vitale dall’integrazione tra vecchia e nuova guardia. Il Complesso Bandistico di Orsara di Puglia, secondo la documentazione conservata negli archivi dell’associazione, è una delle bande più antiche della Puglia, se non la più antica in assoluto e una delle più longeve d’Italia.