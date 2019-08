Acquisto autobus da parte ATAF e polizza: respinti ricorsi Sostituto Procuratore

Di:

Roma. “(..) Occorre, ai fini della configurabilità del reato, che l’avviso informale o il bando o comunque l’atto equipollente ponga i potenziali partecipanti nella condizione di valutare le regole che presiedono al confronto e i criteri in base ai quali essi possono formulare la propria offerta di partecipazione (…)”.

Con provvedimenti di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia nel procedimento a carico di Dicecca Massimo, in qualità di direttore generale dell’Ataf s.p.a di Foggia (nel momento del ricorso,ndr) contro un’ordinanza del gennaio 2019 emessa dal Tribunale di Bari che aveva rigettato l’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza emessa in data 8/06/18 con cui il GIP del Tribunale di Foggia ha rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del citato Dicecca “per la turbativa della gara indetta in data 26/09/2016 concernente la stipula della polizza assicurativa RC Auto per la flotta aziendale dell’Ataf s.p.a. di Foggia, ed al capo 2) per la turbativa della gara indetta il 18/07/2016 per l’acquisto di 10 autobus usati da parte della predetta società Ataf s.p.a. di Foggia”.

Come da atti, “Con l’anzidetta ordinanza il Tribunale ha confermato l’ordinanza di rigetto emessa dal Gip, pur ritenendo sussistenti, contrariamente a quanto affermato dal Gip, i gravi indizi per il reato di cui al capo 1, ma insussistenti le esigenze cautelari, ed ha invece condiviso le argomentazioni dell’ordinanza del Gip in merito all’insussistenza dei gravi indizi con riferimento al reato ascritto al capo 2”.

“Il Tribunale, in merito alla turbativa di gara relativa alla stipula della polizza RC Auto, ha evidenziato come sebbene siano ricorrenti i gravi indizi della collusione intercorsa tra il Dicecca e Longobardo, il primo nella qualità di direttore generale dell’Ataf s.p.a di Foggia ed il secondo nella veste di amministratore di fatto della società GL Brokers, per la predisposizione del contenuto del bando di gara, deve escludersi il pericolo concreto ed attuale di reiterazione di altri reati atteso che il Dicecca ha dismesso la carica di Direttore Generale dell’Ataf s.p.a. e pur avendo assunto la medesima carica presso l’Amat s.p.a di Taranto, non riveste più quel ruolo che ha reso possibile la commissione del reato, essendo diverso il contesto relazionale operativo in cui si è esplicata la sua condotta criminosa“.

“Con riferimento alla seconda turbativa, il Tribunale ha escluso la gravità indiziaria rilevando che difetterebbe nel caso in esame il presupposto della gara richiesto per la integrazione della fattispecie penale prevista dall’art. 353 cod. pen., pur se intesa nel senso informale di una competizione regolata da criteri di selezione della migliore offerta, comunque prestabiliti e portati a conoscenza degli offerenti messi così in condizione di poter valutare le regole che presiedono al confronto, essendosi svolta, invece, una procedura senza la predisposizione precisa e vincolante di criteri di acquisto per l’Ataf spa, che si sarebbe riservata la facoltà di una libera valutazione delle offerte, attraverso la pubblicazione di un avviso di offerta relativo ad una procedura negoziata senza bando, per la ricerca delle migliori occasioni di acquisto sul mercato di massimo 10 autobus urbani a gasolio“.

Ora, i ricorsi presentati dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia contro i citati Dicecca e Longobardo sono stati ritenuti inammissibili.

