Aprono la saracinesca, divampa incendio nel negozio ‘Carni e Affini’

Foggia. Incendio in Viale Michelangelo nel negozio “Carni e Affini”. Le fiamme hanno cominciato a divampare appena aperta la saracinesca intorno alle 16 del pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che stanno ancora lavorando, e la Polizia. L’incendio è stato subito spento, per far uscire i fumi ci è voluto circa un’ora.