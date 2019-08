Coinvolgimento strage San Marco, innamissibile ricorso di Caterino contro ordinanza Riesame

Di:

Roma/Manfredonia, 09 agosto 2019. “(…) il Tribunale del riesame ha (..) Correttamente ritenuto di ravvisare le condizioni per affermare la qualificata probabilità di colpevolezza richiesta dalle disposizioni in materia di cautela personale, offrendo una lettura coerente del complessivo materiale indiziario, che il ricorso ha tentato di inficiare attraverso una reinterpretazione, all’insegna della formulazione di ipotesi alternative, spesso del tutto congetturali, dei singoli indizi, presi in considerazione in maniera parcellizzata e atomistica, obliterandone il significato unitario. Indizi la cui complessiva ricostruzione, da parte dei provvedimenti impugnati, è stata cementata, in particolare, dall’univoco contenuto delle intercettazioni, concernenti conversazioni riferibili all’indagato e ad altri soggetti intranei al sodalizio, in grado di offrire uno sguardo interno alle dinamiche del clan e, in particolare, all’atteggiamento assunto dall’indagato rispetto al quadruplice omicidio e alla sue possibili conseguenze, sia sul versante investigativo, sia su quello della reazione criminale da parte del sodalizio rivale (…)”.

Con atto di recente pubblicazione, ma con udienza relativa in ognimodo allo scorso marzo 2019, la Corte di Cassazione di Roma (prima sezione penale, Presidente Angela Tardio) ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Giovanni Caterino, San Giovanni Rotondo 4/7/1980, contro un’ordinanza del Riesame di Bari del novembre 2018.

L’agguato del 09.08.2017

Come pubblicato, il citato Caterino (con Luigi Palena, vedi altro articolo odierno) sono stati arrestati nell’ottobre 2018 dai Carabinieri del Comando provinciale di Foggia rispettivamente con l’accusa di “concorso nel quadruplice omicidio” di San Marco in Lamis (Caterino) e di detenzione delle armi (Palena, con arma emersa come sola una) utilizzate (utilizzata,ndr) ipoteticamente il giorno dei fatti. Nell’agguato dell’estate 2017 (esattamente il 9 agosto di due anni fa), nelle campagne di San Marco in Lamis, persero la vita i fratelli Luigi e Aurelio Luciani, di 47 e di 43 anni, colpiti probabilmente per aver assistito involontariamente all’uccisione di Mario Luciano Romito e di suo cognato, Matteo De Palma.

L’ordinanza del Gip del Tribunale di Bari

Con ordinanza del Gip del Tribunale di Bari del 13/10/2018, Giovanni Caterino fu sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato dell’agguato del 9 agosto 2017 nelle campagne di San Marco in Lamis. “Secondo il Giudice cautelare, a carico di Caterino sussistevano gravi indizi di reità in ordine al concorso nei quattro omicidi per aver effettuato servizi di appostamento e di pedinamento della vittima designata, sia nel giorno precedente all’agguato, sia il 9/8/2017 e fino al momento in cui il veicolo a bordo del quale si trovava il bersaglio era stato “agganciato” dai sicari.

“A tale conclusione il primo Giudice pervenne alla stregua di una vasta gamma, per numero e natura, di fonti indiziarie, quali: le immagini tratte da alcuni impianti di videosorveglianza, i dati del traffico telefonico dell’utenza cellulare in uso a Giovanni Caterino, la velocità di marcia dell’autovettura utilizzata dall’indagato per il pedinamento, i risultati di un’attività di intercettazione telefonica e ambientale da cui risultavano plurimi riferimenti ai fatti omicidiari, l’intraneità dello stesso Caterino al clan dei “Li Bergolis”, rivale di quello dei Romito, nonché il tentativo di omicidio di cui l’indagato era stato, a sua volta, vittima in data 18/2/2018, di chiara matrice ritorsiva rispetto al grave fatto di sangue per cui si procede. E ancora, l’ordinanza genetica valorizzò gli stabili contatti dell’indagato con (..) storico esponente di spicco della criminalità organizzata garganica, la cui masseria, secondo l’accertamento cautelare, era stata utilizzata dai sicari come punto di appoggio nella fase di fuga e di occultamento delle tracce del reato. Elementi, quelli indicati, che furono valorizzati per fondare il coinvolgimento di Caterino, oltre che nel quadruplice omicidio, anche nella detenzione e nel porto delle armi utilizzate nell’agguato, contestati al capo 2) dell’imputazione cautelare“.

L’ordinanza del Riesame del novembre 2018



Con ordinanza del novembre 2018, “il Tribunale del riesame di Bari accolse parzialmente l’impugnazione proposta nell’interesse di Caterino avverso il provvedimento generico, escludendo i reati di detenzione delle armi utilizzate nell’agguato, siccome assorbiti in quelli di porto delle stesse (ignorandosi le circostanze di tempo e di luogo in cui la detenzione aveva avuto inizio) e confermando, nel resto, l’ordinanza impugnata”.

L’esame incrociato dei dati

“Quanto ai delitti contestati al capo 1) e ai restanti reati contestati al capo 2), il Tribunale del riesame, rispondendo alle specifiche censure mosse dalla difesa di Caterino, ritenne di ravvisare i gravi indizi di colpevolezza in una serie di elementi di indagine – richiamati nella informativa conclusiva redatta dai Carabinieri del R.O.N.I. di Foggia (..) – costituiti dall’esame incrociato dei dati ricavati da alcuni sistemi di videosorveglianza e dal sistema “Gps”montato sull’autovettura Fiat Grande Punto di proprietà (…) ma abitualmente utilizzata da Caterino (…). Inoltre, il Tribunale del riesame valorizzò l’attività captativa da cui erano emerse sia la preoccupazione dell’indagato di essere in procinto di essere arrestato per l’omicidio (…)”.

Il ricorso in Cassazione della difesa



Contro l’ordinanza del Riesame aveva proposto ricorso per cassazione lo stesso Caterino per mezzo del difensore di fiducia, avv. Giulio Treggiari, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, “la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza“. “L’ipotesi accusatoria si fonderebbe su mena intuizioni e su presupposti di fatto irreali, sviluppandosi con suggestive ma presunte coincidenze, senza raggiungere la necessaria elevata probabilità di condanna, potendo il giudizio di gravità indiziaria essere smentito da letture alternative“.

Difesa “L’ipotesi accusatoria si fonderebbe su mena intuizioni”. “Altre le possibili ricostruzioni”

Secondo la difesa, “Dall’analisi dei filmati delle telecamere esistenti sul tragitto percorso la mattina del 9/8/2017 dall’autovettura di De Palma e Romito e in particolare dai filmati dell’ultima telecamera che ha inquadrato l’auto, gli investigatori avrebbero accertato il passaggio dapprima di una Volkswagen, poi di una Fiat Grande Punto e, quindi, di una Ford, la cui velocità, dalle riprese degli investigatori, sarebbe stata valutata in 40 km/h, con una distanza tra i veicoli di circa un minuto. In realtà, la velocità calcolata e i tempi di passaggio davanti all’ultima telecamera consentirebbe di affermare, con certezza, che le auto avevano tra loro la distanza di almeno 1 km, per cui non solo la Fiat Grande Punto non avrebbe potuto vedere l’auto delle vittime che la precedeva, ma neanche la Ford dei killer avrebbe visto la Fiat Grande Punto che la precedeva, sicché, in tali condizioni, non avrebbe avuto senso predisporre un’auto “staffetta”. Inoltre, che fra la seconda e terza auto vi fossero contatti telefonici sarebbe un’ipotesi del tutto congetturale”.

Il tragitto, le autovetture

“Del pari che la Fiat Grande Punto, nei giorni precedenti, avesse seguito nella città di Manfredonia la Volkswagen di De Palma e Romito, avuto riguardo al fatto che il sistema GPS sulla stessa installato aveva impegnato la stessa cella telefonica degli occupanti la Volkswagen, non avrebbe tenuto conto delle modeste dimensioni della cittadina di Manfredonia e che essa è servita, al massimo, da due “celle”, sicché il fatto che due segnali impegnino la stessa cella non sarebbe assolutamente significativo. E, del resto, il percorso che la Volkswagen intraprese la mattina del 9/8/2017 non sarebbe stato abituale, posto che né De Palma e Romito sarebbero stati soliti impegnare, ogni giorno, la Pedegarganica per recarsi verso Apricena: sicché si sarebbe trattato, evidentemente, di una necessità palesatasi il giorno dell’agguato. Inoltre, il luogo dove era avvenuto l’omicidio non era abitato, sicché la ragione per cui la Volkswagen si era fermata in quel posto sarebbe rimasta sconosciuta, potendosi pensare che le due vittime designate avessero lì un appuntamento con qualcuno. Dunque, non avrebbe avuto senso, per il gruppo di fuoco incaricato della loro eliminazione, seguirli a tanta distanza, non essendo possibile sapere quando e dove i due bersagli si sarebbero fermati. E con le distanze che vi sarebbero state fra le tre auto, non vi sarebbe stata necessità tivere un’auto “staffetta” come la Grande Punto, che non avrebbe potuto svolgere alcuna attività utile in favore dei killer”.

“Altre sarebbero, quindi, le possibili ricostruzioni dell’agguato”, secondo la Difesa.

“Quanto, poi, alla elevata velocità tenuta dalla Grande Punto nell’allontanarsi dal luogo dell’agguato, che il provvedimento impugnato avrebbe valorizzato in chiave di accusa, la difesa opina che gli occupanti della Fiat Grande Punto, estranei all’agguato, avrebbero potuto essersi allontanati rapidamente perché terrorizzati da quello che era accaduto“.

“Il ricorso, ancora, analizza le risposte offerte dal Tribunale del riesame alle ragioni per cui i dieci indizi individuati nella ordinanza cautelare non avrebbero avuto il carattere della gravità”.

Secondo la difesa, “l’identificazione della Fiat Grande Punto (di altro proprietario,ndr) sarebbe discutibile. Altrettanto discutibile sarebbe l’affermazione secondo cui Caterino sarebbe stato abituale utilizzatore di tale auto. Infatti, sarebbe stato dimostrato che in qualche occasione egli era stato in possesso del veicolo, ma sarebbe stato obliterato il dato che esso fosse regolarmente utilizzato da almeno altre tre persone”. E il mattino dell’agguato il segnale del telefono cellulare di Caterino non avrebbe coinciso con quello del “GPS” della Fiat Grande Punto”.

“Quanto, poi, alla preoccupazione manifestata da Caterino nelle settimane successive al quadruplice omicidio, si osserva che l’agguato sarebbe stato un accadimento clamoroso per la città di Manfredonia e per i territori viciniori. Numerose persone sarebbero state sentite dagli investigatori e una serie di notizie sulle modalità di svolgimento delle indagini si sarebbero diffuse (..)”.

Inoltre, secondo la Difesa, “Quanto, ancora, alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Carlo Magno, costui non avrebbe individuato Saverio Tucci come partecipe, in prima persona, all’agguato, ma avrebbe riferito soltanto che lo stesso Tucci gli aveva confidato di aver aderito al gruppo criminale che aveva compiuto l’agguato del 9/8/2017. Inoltre, un indizio grave della partecipazione all’agguato non potrebbe essere ravvisato nel mero fatto che Caterino fosse amico di Tucci. Censurabile sarebbe, infine, l’affermazione secondo cui, al di là della gravità dei singoli indizi, sarebbe la loro visione unitaria a integrare il giudizio di gravità indiziaria; ciò in quanto quest’ultima non potrebbe essere il risultato della somma di indizi di per sé non gravi“.

Il procedimento penale presso il Tribunale di Foggia. Come pubblicato, dopo un iniziale rinvio, lo scorso 15 luglio 2019 si è svolta un’udienza relativa al procedimento penale (con rito ordinario) a carico del citatoi Caterino, difeso dall’avvocato Giulio Treggiani. Sono state accolte tutte le richieste di costituzione delle parti civili: Comune di San Marco in Lamis, Regione Puglia e familiari delle vittime. Ammesse le prove presentate dalle parti.

“Abbiamo una lettura alternativa dei fatti“, ha detto a StatoQuotidiano il legale dell’uomo, relativamente alle accuse a carico dell’imputato. Prossima udienza: il 30 settembre 2019.

