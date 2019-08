Conte ufficializza crisi di Governo: addio alla maggioranza Lega-5s

Di:

Giuseppe Conte ha ufficializzato nel corso della serata la crisi di Governo. Le parole del premier: “È venuto a parlarmi il ministro Salvini. Mi ha anticipato l’intenzione di interrompere questa esperienza di governo e di andare a votare per capitalizzare il consenso di cui il suo partito attualmente gode. Farò in modo che questa crisi innescata da Matteo Salvini sia la più trasparente della storia repubblicana, e mi riservo di contattare i presidenti di Camera e Senato per permettere alle Camere di tornare a riunirsi quanto prima. Del resto, non spetta al Ministro degli Interni convocare le camere, o decidere i tempi di una crisi politica nella quale intervengono altri attori istituzionali. Il passaggio dovrà svolgersi davanti ai parlamentari, rappresentanti delle Nazione e di tutti i cittadini. Trasparenza e cambiamento sono stati i valori di questo Governo e vigilerò perché siano rispettati fino all’ultimo giorno. Spetterà a Salvini, nella sua veste di senatore, spiegare al Paese e giustificare agli elettori che hanno creduto nella prospettiva del cambiamento le ragioni che lo portano a interrompono bruscamente l’azione di governo.”

“Confido che il passaggio parlamentare contribuirà a fare piena chiarezza sulle scelte compiute e sulle responsabilità che ne derivano. In Parlamento a tutti gli italiani dovremo dire la verità e non potremo nasconderci dietro dichiarazioni retoriche e slogan mediatici. Non permetterò che si alimenti ancora la narrativa di un governo che non lavora, questo governo ha sempre parlato poco e lavorato molto. Questo governo non ha lavorato in spiaggia, si è adoperato incessantemente per realizzare innumerevoli progetti di riforma a beneficio di tutti gli italiani. Non accetterò più quindi che vengano sminuiti la dedizione, la passione con cui gli altri ministri, tutti i viceministri, tutti i sottosegretari, insieme a me, hanno affrontato l’impegno di governo. E non posso accettare che sia svilito il cospicuo lavoro svolto dai parlamentari”.