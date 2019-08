Corda: “Girone H con squadre blasonate, ma noi siamo il Foggia”

Di:

Sarà un girone di ferro, quello che vedrà protagonisti i satanelli di mister Amantino Mancini, impegnati in questi giorni a lavorare e sudare nella quiete di Campitello Matese. Girone che annovera altre nobili “decadute” che renderanno ancor più avvincente il torneo diventato negli anni, ormai, una sorta di C2.

“È un girone tosto ma avvincente – commenta a caldo il DT Ninni Corda – ci sono squadre importanti e blasonate ma noi siamo il Foggia. Bisognerà scendere in campo onorando la maglia, consapevoli che ogni gara sarà una battaglia. Troveremo sempre chi farà la partita dalla vita e per questo serviranno necessariamente carattere, spirito di sacrificio e tanta voglia di vincere”.