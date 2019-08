Isola pedonale, De Vito: “Mezzi di soccorso bloccati dai dissuasori”

Di:

“La salvaguardia della salute e la sicurezza dei cittadini sono fondamentali, a maggior ragione in occasione di grandi eventi come quello del Ferragosto nell’area centrale della città dove, però, i mezzi di soccorso non possono circolare liberamente a causa del malfunzionamento dei dissuasori che circondano le aree pedonali”. Lo scrive in una nota i consigliere comunale del Pd Francesco De Vito: “Ne abbiamo avuto una drammatica testimonianza appena due giorni fa quando un’ambulanza è stata costretta ad interrompere la sua corsa davanti ai pilastrini in acciaio dell’isola pedonale di via Lanza che non si sono interrati. Il problema esiste e va risolto per scongiurare rischi alla salute e alla sicurezza dei foggiani che affollano quell’area o l’area della Cattedrale, dov’è un altro dissuasore mobile”.

Sugli impianti di ‘safety and security’ dell’area di via Lanza-piazza Giordano-via Santa Maria della Neve aggiunge: “Sono costati più di 130mila euro investiti nell’acquisto, tra l’altro, di dissuasori a scomparsa e dissuasori fissi, gli ormai mitici paletti spuntati un po’ ovunque nel centro della città. Ritengo urgente che siano accertati l’effettivo funzionamento degli impianti e le eventuali responsabilità per il malfunzionamento. Inoltre, mi pare opportuno che si proceda alla convocazione di un incontro con tutti i soggetti che si occupano di soccorso ed emergenza per definire i protocolli di intervento e scongiurare che i cittadini corrano rischi inutili”.