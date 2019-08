“Poteva accadere a chiunque, è il tempo di impegnarci tutti”

Di:

La Provinciale 26 sbuca a Borgo Celano, tra San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis. I cartelli indicano i nomi esotici scelti per i ristoranti aperti negli anni del boom dei pellegrinaggi nella terra di Padre Pio da Pietrelcina. Ci sono Il Sombrero e Lucky Day, Edera e La Pineta: chissà se in uno di questi Luigi Luciani avrebbe organizzato la festa per il primo compleanno di suo figlio se dall’altra parte della montagna, lungo la statale che spacca in due il Gargano, il 9 agosto di due anni fa non avesse incrociato la strada di Mario Luciano Romito, l’ultimo dei boss della famiglia che per anni ha dominato lo sperone d’Italia assieme ai Li Bergolis. Poi questi scoprirono che gli alleati di sempre erano confidenti degli investigatori e si erano venduti gli alleati agli sbirri che da trent’anni danno la caccia ai mafiosi della provincia di Foggia. E da allora sono state botte, come in questa terra bella e maledetta, fatta di sole e sangue, chiamano le fucilate. Spesso le esplodono a pochi centimetri dal volto per sfigurare le vittime, cancellando la vita e la memoria.

fonte IlFatto Quotidiano – Mafia Foggia, le mogli dei due innocenti uccisi a San Marco in Lamis