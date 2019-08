Salvini: “Chi perde tempo fa male all’Italia e salva la poltrona”

Di:

“Matteo! Matteo!” contro “Bella Ciao” che intonano, a fasi alterne, alcuni dei presenti al comizio di Salvini nel pomeriggio a Peschici. Entra sulle note di “Vincerò” presentato come “segretario federale della Lega”. Ai primi cori risponde- come per tutto il discorso- “i soliti 5 di sinistra che vogliono ospitare gli immigrati: tutti a casa vostra, non sul Gargano, noi vogliano i turisti che pagano non quelli che vogliono essere pagati per non fare nulla”.

E’ un Salvini in versione balneare non solo perché è estate e si trova in un dei luoghi più belli del Promontorio, ma perché ha dismesso quelli di ministro dell’Interno: “Grazie a voi per avermi permesso di essere il ministro di uno dei paesi più belli del mondo, io guardo al futuro e al prossimo governo che durerà 5 anni. Governare tranquillamente, non rispondo agli attacchi dei grillini, non ho tempo da perdere per litigare, sto lavorando per costruire un’Italia migliore per i nostri figli”. Strade, ospedali, trasporti, aeroporti: “In Regione la sinistra dorme se si impiegano 3-4 ore per arrivare sul Gargano. Con Vendola ed Emiliano strade non degne del 2019”. Poi il tema immigrazione: “Anche se mi è costato processi per sequestro di persona, sono orgoglioso di aver ridotto dell’ 80% l’arrivo di stranieri”.

Il governo

La polemica con il M5s: “Non si governa coi signor no, no al petrolio, no al gas, no alle Olimpiadi. Stiamo preparando un governo di 5 anni con sviluppo, lavoro, non trovo pugliesi che chiedono elemosina ma che chiedono scuole strade, ferrovie, e devi dire sì”. Ricorda la strage di San Marco in Lamis, di cui oggi ricorre l’anniversario, fra le polemiche di chi gli rimproverava, anche fra il pubblico, di averla dimenticata: sono onorato di aver tagliato 2miliardi di euro per politiche per gli stranieri e di aver assunto 8mila carabinieri e poliziotti”.

Il riferimento alla famiglia, alla mamma e al papà e ai bambini di Bibbiano: “ I compagni che qui urlano “razzista” sono complici di vergogne come quella di Bibbiano. Mi fanno schifo i ladri dei bambini e non avrò pace finché non li avremo liberati”.

I temi

Per questa nuova campagna elettorale lo step-slogan di partenza è: “Chi perde tempo fa male all’Italia e salva la poltrona”. Altri temi le pensioni, “ un diritto dopo 41 anni di fabbrica, lavoro, scuola, camion”. Le tasse “da tagliare a lavoratori e imprenditori e non redistribuire reddito senza averlo prodotto”. All’Italia: “Voglio unire questo paese e do anche la vita se serve per difenderlo. Se avessimo voluto tirare a campare saremmo rimasti seduti sulle nostre poltrone”.