San Ferdinando, tenta di strangolare una donna: arrestato incensurato

Di:

Foggia, 09 agosto 2019. Personale del Reparto Prevenzione Crimine Basilicata, su disposizione della Sala Operativa del Commissariato, è intervenuto il 7 agosto nel quartiere Torricelli di Cerignola, dove era stato segnalato un uomo che stava picchiando una donna.

Giunto sul posto, i poliziotti trovavano la donna in stato di agitazione con evidenti segni di tentativo di strangolamento, per cui è stata accompagnata presso il locale Pronto Soccorso, da dove veniva dimessa con una prognosi di 10 giorni.

Nel frattempo, l’uomo segnalato, bloccato sul luogo dell’intervento, veniva trovato in possesso di una pistola a salve priva di tappo rosso. Dalla denuncia della donna emergeva che l’uomo, da circa quattro anni la perseguitava con minacce, anche utilizzando la citata arma, e con percosse. La immediata attività investigativa esperita da personale del Commissariato di Cerignola consentiva di trovare riscontri al racconto della donna e di trarre in arresto l’uomo, un incensurato 58enne di San Ferdinando di P., per il reato di atti persecutori e lesioni personali.

L’uomo, su disposizione del Sost. Proc. di turno, è stato associato nel carcere di Foggia.