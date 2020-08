Turisti dal Lussemburgo in isolamento a San Nicandro. ASL “Falso”

Foggia, 09 agosto 2020. La Direzione Generale della ASL Foggia smentisce la notizia divulgata a mezzo stampa secondo la quale sei turisti provenienti dal Lussemburgo, positivi al COVID 19, sarebbero in isolamento domiciliare a San Nicandro Garganico. In realtà si tratta di una sola persona, originaria della provincia di Foggia che, risultata positiva al COVID, ha deciso volontariamente di trascorre il periodo di isolamento a San Nicandro Garganico, in una abitazione di cui ha la disponibilità, insieme ad una seconda persona con cui si era messa in viaggio. Entrambe, in buone condizioni, sono monitorate quotidianamente dal Servizio di Igiene della ASL Foggia.

“La situazione a San Nicandro Garganico – dichiara il direttore Generale Vito Piazzolla – è stazionaria ed è sotto l’attenta sorveglianza del servizio di igiene”.