Consensi di pubblico e di critica per gli “Gli Scarrafoni” di Manfredonia

Manfredonia (Foggia), 09/08/2021 – A suon di consensi di pubblico e di critica sta facendo parlare di sé, la tribute band Pino Daniele “Gli Scarrafoni” di Manfredonia, nata in spiaggia, sotto il sole cocente di una giornata del luglio 2016, per iniziativa di Michele Mundo (voce del gruppo) e Pasquale Leporace (batterista).

Da una chiacchierata tra i due nasce l’idea di iniziare un progetto per celebrare i grandi successi del compianto cantante napoletano Pino Daniele, uno dei musicisti più rivoluzionari dell’intero panorama italiano, capace di rinnovare la tradizionale canzone melodica con l’inserimento di sonorità jazz, funky, rock e blues e un originale miscuglio di inglese e dialetto.

La band conta ora otto elementi, quindi oltre a Michele Mundo e Pasquale Leporace, vi sono Matteo De Vita alla chitarra ritmica, Antonio Di Norscia alla chitarra solista, Jacopo Mundo alle percussioni/corista, Valerio di Bari alle tastiere, Cosimo Basta al basso e Gabriele Gramazio al sax. Tante le serate nelle quali si è esibita la band, regalando al pubblico presente, quelle emozioni rinvenienti naturalmente dai testi e dalle musiche composte dal grande Artista, riprodotte fedelmente ed interpretate da Michele Mundo magistralmente, con una vocalità molto accattivante e vicina a quella di Pino Daniele.

Da ultimo, la band, evidentemente la bravura aveva varcato i confini regionali, si è esibità nella Sala Italia di Castel dell’Ovo a Napoli, come per dire nella casa natia di Pino Daniele, di fronte ad un pubblico naturalmente esigente che ha tributato alla band scroscianti applausi evidentemente per le emozioni che la stessa è riuscita a trasmettere nella esecuzione del suo repertorio. Non mi resta che augurare alla band le migliori fortune musicali corredate dall’elemento principale della musica, l’emozione, ciò che ho provato ogni qual volta ho sentito suonare la band e cantare Michele Mundo.

Antonio Castriotta