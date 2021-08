Fitta sassaiola contro mezzi Ataf al Cep, la denuncia della Filt Cgil

La Filt Cgil Foggia Bat denuncia al prefetto, al questore, al Comandante dei Carabinieri e della Guardia di Finanza – e per conoscenza ai vertici di Ataf- “una serie di incresciosi avvenimenti, perpetrati da balordi, a danno dei mezzi ATAF”.

“Nello specifico e con puntuale stupidità, da alcuni giorni si sono verificati già quattro eventi, in via Castellino zona quartiere C.E.P., i mezzi adibiti al Trasporto Pubblico locale della città di Foggia, sono puntualmente investiti da una fitta sassaiola, che non manca di provocare ingenti danni e solo per puro caso, almeno fino ad ora, ancora non ci sono stati danni a persone”.

“Onde porre fine a questa barbarie- prosegue la nota del sindacato trasporti- e per questioni di Ordine Pubblico, prima che qualche Operatore di Esercizio, o qualche utente possa riportare dei gravi danni alla propria persona e per porre fine alla sistematica devastazione dei mezzi in linea, chiede alle autorità competenti in indirizzo di assicurare un servizio mirato specialmente nelle ore serali e al Presidente di ATAF di fare fronte comune con la scrivente O. S. , e fino a quando i responsabili di tali gesti non saranno assicurati alla giustizia, di sospendere il servizio delle linee soggette da questi atti di vandalismo, al fine di tutelare i dipendenti e cittadini”.