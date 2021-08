Foggia Calcio, esordio in Coppa, allo Zaccheria contro la Paganese

STATOQUOTIDIANO.IT, Foggia 09 agosto 2021. Nella giornata di oggi sono stati resi noti in Lega gli organici dei gironi e gli accoppiamenti della Coppa Italia di Lega Pro, che vedranno l’esordio del Foggia IV di Zemanlandia ai nastri di partenza. I rossoneri sono stati inseriti, come annunciato, nel girone C, meridionale, assieme ad altrettante molte squadre blasonate e con il chiaro intento di centrare la promozione in Serie B. Al contempo sono stati sorteggiati gli avversari di Coppa, dei rossoneri nel primo turno eliminatorio.

In una ipotetica griglia tra le avversarie più pericolose per gli uomini di Zeman poniamo: Avellino, Bari, Catanzaro, Palermo per un posto al sole. Un gradino sotto sulla carta partono: Juve Stabia, Monopoli e Catania. Poi il gruppone delle 7 neopromosse dalla Serie D: la molisana Campobasso, il Latina, Messina, Picerno e Taranto, la new entry Monterosi, la ripescata dell’ultim’ora, Fidelis Andria.

Completano l’organico del girone, formazioni tradizionali come Paganese, Potenza, Turris, Vibonese e V. Francavilla. Grande attesa per la pubblicazione dei calendari di domani, con tanti derby pugliesi in programma, tra i quali spicca quello storico contro il Bari.

Intanto la Lega ha ufficializzato anche gli avversari del Foggia Calcio per il primo turno e secondo turno di Coppa Italia Lega Pro. Il Foggia affronterà sabato 21 agosto la Paganese allo Zaccheria in gara ad eliminazione diretta. Nel turno successivo, se vincente, i rossoneri troveranno una tra Juve Stabia vs Messina il 15 settembre.

In caso di parità supplementari e rigori decreteranno chi avanzerà nella competizione nazionale.

A cura di Antonio Monaco, Foggia 09 AGOSTO 2021