“Manfredonia non è una città che può vivere di turismo”

Manfredonia, 09/08/2021 – “Buongiorno, sono una turista capitata per caso in questa cittadina. Sono sbigottita dalla realtà locale. Mi chiedo ogni giorno se esiste la polizia locale e se abbiano mai fatto multe, considerato l’atteggiamento spavaldo delle persone.

Innanzitutto non vedo gente camminare a piedi. Qui tutti usano l’auto. In un mondo che deve essere tutelato, si parla tanto di riduzione dell’inquinamento, ma il tema qui sembra sconosciuto ai più. Tutti usano sempre l’automobile. I marciapiedi sono disastrati, pochissime scenditoie per passeggini e portatori di handicap. Ci sono auto parcheggiate in doppia fila ovunque e spesso davanti alle rampe per gli handicap. Marciapiedi occupati da articoli in vendita di negozietti, che lasciano pochissimo passaggio. Anche qui mi chiedo se abbiano i permessi. Le strisce pedonali sembrano sconosciute, non esistono.

I clacson usati per salutarsi. Persone in moto senza casco, parlare al telefono alla guida è la prassi, poi c’è gente che non usa le cinture di sicurezza in auto. Per non parlare della sporcizia. Sento gente del posto lamentarsi della mancata pulizia, ma il problema è a monte, come si fa a buttare di tutto per la strada? Non c’è rispetto per la propria città, si da sempre la colpa al comune, ad altri, ma il comportamento, in generale, è irrispettoso.

I cani con la museruola, non pervenuti, nessuno raccoglie feci del proprio cane e sono ovunque in strada. La manutenzione del verde non viene palesemente fatta. Pensavo fosse una cittadina turistica, mi rendo conto che venire qui crea più stress che altro. Se i cittadini non amano la propria città e si comportano male i turisti fuggono. Sicuramente non è una città che può vivere di turismo. Mi chiedo come ci si possa vivere da cittadino rispettoso delle regole”.

Roberta, Manfredonia 09 agosto 2021