Mistero sulla morte del marinaio di Manfredonia sulla nave “Staffetta”

Manfredonia (Foggia), 09/08/2021 – (abruzzolive) E’ giallo sulla drammatica fine del marinaio Giuseppe Antonio Gelsomino, 21 anni, graduato di 2a classe (VFP1), militare volontario in ferma prefissata di un anno. Il giovane è stato trovato il 6 agosto morto sulla nave pattugliatore d’ altura “Staffetta” ormeggiata a Brindisi e impiegata nell’ambito della “Multinational force and observers”, forza Onu.

L’arma non era in dotazione alla vittima. Sono state avviate indagini per capire che sia successo. Si parla di due colpi esplosi e di episodi di nonnismo ricorrenti. Il 7 agosto i carabinieri hanno consegnato alla famiglia, che è a Lanciano (Ch), dove anche il ragazzo viveva da 18 anni, un avviso di indagini per istigazione al suicidio. La Procura di Brindisi ha disposto l’autopsia, che si terrà nel cimitero comunale dove è stata trasferita la salma. (abruzzolive)