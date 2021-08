Nasce un premio dedicato alla memoria di Rocco Augelli

Ischitella, 09 agosto 2021 – Il ricordo del grande bomber Rocco Augelli, storico attaccante dell’Atletico Vieste, da quest’anno continuerà anche grazie ad un premio. Il riconoscimento sarà consegnato al miglior giocatore del Torneo di calcio 3 vs 3, giunto quest’anno alla 28esima edizione e organizzato dalla Polisportiva Marconi di Ischitella. La decisione è partita dagli organizzatori del Torneo in accordo con la famiglia Augelli e l’associazione dedicata al calciatore, finalizzata a finanziare la lotta e la ricerca contro il cancro, anche attraverso iniziative a carattere sociale.

È passato quasi un anno dalla scomparsa di Rocco, dopo una dura lotta per sconfiggere quel male. Nella sua carriera calcistica ha messo in rete oltre 200 gol. I compagni di gioco e di vita hanno ricordi straordinari sulla persona di Rocco, per la sua onestà, lealtà e generosità. “Ognuno di noi dovrebbe essere un po’ Rocco Augelli, per essere felice come uomo e come sportivo” ha riferito il responsabile tecnico della Polisportiva Marconi Teo Vlassis.

Articolo di Valerio Agricola – Intervista a cura di Giuseppe Laganella – Video e Montaggio a cura di Vittorio Agricola