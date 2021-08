San Marco in Lamis (Foggia), 09/08/2021 – (agenzia dire) “Luigi e Aurelio sono morti ma noi dobbiamo essere più vivi, dobbiamo vivere – come non mi stanco di ripetere da 26 anni con Libera – con la memoria che ci sfida, ci sfida tutti ad avere più responsabilità e impegno.

C’è tanta retorica della memoria nel nostro Paese, con il rischio che si facciano solo cerimonie e celebrazioni” mentre “abbiamo bisogno di poterci guardare in faccia, sentire mordere le nostre coscienze” perché servono “più responsabilità e impegno 365 giorni all’anno”. Lo ha detto don Luigi Ciotti, presidente dell’associazione “Libera contro le mafie” partecipando alla cerimonia in ricordo di Aurelio e Luigi Luciani, i fratelli uccisi quattro anni fa nelle campagne di San Marco in Lamis (Foggia) perché testimoni scomodi dell’assassinio di Mario Romito, boss di Manfredonia e del cognato Matteo De Palma.