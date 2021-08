Vendita falsi Green Pass: indagato minorenne di Foggia

Foggia, 09/08/2021 – (quotidiano.net) Operazione “fake pass”, quattro le persone indagate per frode informatica e falso in atto pubblico per aver venduto certificazioni vaccinali false su Telegram. Ci sono anche due minorenni – un 16enne di Milano e un 17enne di Foggia – tra i truffatori identificati dalla polizia, perquisite le abitazioni e i computer dai quali sono partite le truffe.

I falsi passaporti sanitari venivano offerti su canali Telegram con migliaia di utenti iscritti: i gestori proponevano, con garanzia assoluta di anonimato, la vendita dei Green Pass falsi, da pagare in criptovaluta o buoni acquisto di piattaforme per lo shopping on-line, ad un prezzo compreso tra i 150 e i 500 euro.

É quanto accertato nel corso dell’operazione effettuata dalla polizia postale di Milano e Bari, con il coordinamento delle Procure della Repubblica presso i tribunali di Roma, Milano e il tribunale dei minorenni di Bari, zona di residenza dei due ragazzini coinvolti nella maxi truffa. Sono in totale trentadue i canali Telegram sequestrati dagli agenti nel corso dell’indagine , n esecuzione del decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari di Roma su richiesta della Procura Capitolina, consentendo, così, l’interruzione dell’attività. Le indagini, tutt’ora in corso, sono rivolte all’identificazione degli amministratori di ulteriori canali individuati oltreché degli acquirenti.

Le indagini sono scaturite da un capillare monitoraggio di internet, attraverso il quale gli specialisti della polizia postale – tramite complesse analisi tecniche e finanziarie della block chain, la tecnologia alla base delle criptovalute – sono riusciti a individuare i canali di vendita e a identificarne gli amministratori.