Ferragosto in Puglia con musei, castelli e parchi archeologici aperti al pubblico (ELENCO)

(nota stampa). Un tuffo nelle atmosfere senza tempo della storia, alla scoperta della bellezza diffusa della terra di Puglia.

È quanto prevede il cartellone di aperture straordinarie di Musei, Castelli e Parchi Archeologici pensato per non deludere le aspettative di cittadini e turisti durante il lungo weekend festivo di ferragosto; una due giorni per avvicinare intere famiglie a microcosmi di arte e cultura, tessuto identitario del territorio.

Domenica 14 e lunedì 15 agosto i luoghi della cultura della Direzione Regionale Musei Puglia indicati in tabella, accessibili secondo il consueto piano tariffario, si fanno allo stesso tempo meta per flussi di visitatori lontani e di prossimità, nonché occasione per scoprire in lungo e in largo la regione per eccellenza vocata al turismo. La giornata di chiusura settimanale, prevista in molti dei siti proprio il lunedì, è stata dunque annullata o differita, a vantaggio della fruizione.

«Nei giorni in cui è maggiore la presenza di turisti italiani e stranieri, non potevamo che promuovere la più ampia fruizione possibile dei nostri luoghi – commenta il Direttore Regionale Musei Puglia, il dott. Luca Mercuri – Ringrazio il personale di ogni singolo sito per lo sforzo messo in campo anche in questa occasione».

INFORMAZIONI UTILI

Prospetto orari di apertura al pubblico della Direzione Regionale Musei Puglia – Domenica 14 e Lunedì 15 Agosto 2022.

ELENCO (VEDASI ALLEGATO) > C.S. FERRAGOSTO IN PUGLIA ECCO I MUSEI, CASTELLI E PARCHI ARCHEOLOGICI APERTI AL PUBBLICO AGG (1)