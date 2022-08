“Il buon latte si esalta soprattutto nelle creme e nei gusti ricercati”

Appena tornati dal nostro viaggio on the road per la Puglia , Manfredonia ci accoglie con l’ondata di caldo più temibile dell’estate 2022. Però, nostro caro agosto torrido, noi abbiamo una fresca soluzione a portata di mano: il gelato! Puntuali ai primi di agosto arrivano le nostre proposte sul gelato.

Abbiamo scelto per voi le due migliori gelaterie della Porta del Gargano, Bramanthe e Bruneleski, riconosciute come uniche a Manfredonia meritevoli del titolo del Gambero Rosso.

Bramanthe è una delle novità più roboanti di Manfredonia che, in pochissimo tempo, è diventata famosa in tutta Italia, meta imprescindibile di chi ama il gusto, di chi è goloso. Il gelato di Bramanthe è sicuramente uno dei più buoni in Italia. Ambiente molto elegante, con un gelato 100% artigianale.

Tutte materie freschissime e di alta qualità, zero utilizzo di semilavorati, e una rotazione di gusti nuovi e sorprendenti ogni settimana.

Fatevi ispirare dai gusti disponibili al momento, noi ci siamo fatti rapire il palato dal gelato gusto torta del papa e croccantino al rum. Bruneleski (per 3 anni di seguito unica gelateria di Manfredonia nella guida del Gambero Rosso), la nostra ultima scoperta in fatto di gelati, si trova in pieno corso Manfredi.

Ampi spazi e ambiente signorile per una proposta molto classica, che ruota principalmente intorno all’utilizzo di un latte di prima qualità. Il buon latte si esalta soprattutto nelle creme, ma non mancano i guizzi anche in gusti più ricercati. Provate la crema pasticcera, aromatizzata con vaniglia e limone, insieme ai tanti gusti al cioccolato.

