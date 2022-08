La processione della Sacra Icona della Vergine di Siponto ci sarà

MANFREDONIA (FOGGIA), 09/08/2022 – IL VICARIO Vist a l’istanza pervenuta in data 08 .0 8.2022 e assunta con il n. 33611 al protocollo generale del Comune di Manfredonia, con la quale il Sac. Don Fernando Piccoli , Parroco della Parrocchia “ San Lorenzo Maiorano – Cattedrale ” di Manfredonia, in occasione della Festa della Madonna di Siponto, comunicava lo svolgimento di una manifestazione religiosa itinerante in onore della Sacra Icona della Vergine di Siponto , la quale si svolgerà il giorno 31 agosto 2022, lungo il seguente it inerario :

Via Arcivescovado, Corso Manfredi, viale Aldo Moro, via E. Tulliano, via della Croce, via di Porta Pugliese,via G. Palatella, via delle Antiche Mura, via Magazzini (Ospedale San Camillo De Lellis), via Isonzo, via G. Matteotti, viale Beccarini, via San Giovanni Bosco, Corso Manfredi, via Campanile, Piazza Giovanni XXIII,Chiesa Cattedrale. Considerato che per il corretto e sicuro svolgimento delle suddette celebrazioni è necessario adottare misure a salvaguardia della pubblica e privata incolumità con specifici provvedimenti sul transito e la sosta dei veicoli.



ORDINA

La chiusura totale alla circolazione di ogni categoria di veicoli e il divieto di sosta e di fermata, il giorno mercoledì 31 agosto 2022, dalle ore 16.00 alle ore 23.30, lungo il seguente itinerario: Via Arcivescovado, Corso Manfredi, viale Aldo Moro, via E. Tulliano, via della Croce, via di Porta Pugliese, via G. Palatella, via delle Antiche Mura, via Magazzini (Ospedale San Camillo De Lellis), via Isonzo, via G. Matteotti, viale Beccarini, via San Giovanni Bosco, Corso Manfredi, via Campanile, Piazza Giovanni XXIII, Chiesa Cattedrale.