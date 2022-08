Maltempo nel Foggiano: segnalati violenti nubifragi (VIDEO)

FOGGIA, 09/08/2022 – (gazzettamezzogiorno) Un violento nubifragio si è abbattuto a Foggia e nella zona di San Severo, caratterizzati da intensa attività elettrica. Dalle 12 di oggi è attiva infatti una allerta meteo per ‘rischio idrogeologico per pioggia’. Fulmini su Monte Sant’Angelo durante i forti temporali che stanno interessando Tavoliere e Gargano.

Decine le richieste di intervento giunte alla centrale dei vigili del fuoco, soprattutto dal capoluogo dauno per allagamenti di locali e box a piano terra o interrati. La protezione civile regionale ha aggiornato l’allerta meteo odierna, che diventa rossa per i comuni di Ordona, Ascoli Satriano, Monteleone di Puglia e Accadia per “l’elevata probabilità di diffusi fenomeni di allagamento e rigurgiti del sistema di smaltimento delle acque piovane, di fenomeni di smottamento e di instabilità dei versanti, di fenomeni di scorrimento superficiale con trasporto di materiale”. A rischio anche Foggia, Lucera, Troia e Panni per “possibili allagamenti di locali interrati e sottopassi, fenomeni di scorrimento superficiale lungo la rete viaria, rigurgiti del sistema di smaltimento delle acque piovane, innesco di smottamenti localizzati”. (gazzettamezzogiorno)