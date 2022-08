Manfredonia, incendiata auto in via Gargano: sul posto i Vigili del Fuoco

residente della Civilis euronews.

MANFREDDONIA (FOGGIA), 09/08/2022 – Un auto è stata incendiata in via Gargano angolo via T. Angiulli. Lo riporta il generale Giuseppe Marasco, pLa strada è stata chiusa al traffico per operazioni di spegnimento e sicurezza. Sul posto i Vigili del Fuoco, Polizia e, in ultimo, sono giunti i Carabinieri. Sul posto è arrivato anche il carro attrezzi per la rimozione dell’auto.