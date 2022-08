Marcia dei 4 Ponti: Dario Santoro conquista la piazza d’onore

StatoQuotidiano.it Manfredonia 09 Agosto 2022.

Ancora protagonista il corridore sipontino Dario Santoro, che nella 44° Marcia dei 4 Ponti, classica podistica di Pontile di Fiuminata, appuntamento di livello internazionale, conquista la piazza d’onore alle spalle di Sergiy Polikarpenko, atleta di origini ucraine, che bissa la vittoria del 2019, in 36’02”. Il runner dell’Atletica Potenza Picena ha visto PoliKarpenko andar via sullo strappo finale in salita e precederlo sul traguardo a poca distanza a soli quattro secondi di distacco. La manifestazione si è svolta su un percorso adeguato di 11.400km con oltre 200 partecipanti. A completare il podio Sheik Abdikadar a precedere Andrea Falasca, compagno di allenamento del manfredoniano.

L’ex campione italiano di maratona al termine di una gara appassionante e di una prestazione di notevole spessore, condotta per larghi tratti in testa sullo sterrato marchigiano, si è agganciato a Polikarpenko a metà gara circa, dando del vero e proprio filo da torcere al carabiniere, favorito alla vigilia.

Santoro al termine della gara ha dichiarato: “Questi sono percorsi nei quali mi trovo abbastanza a mio agio e non a caso ho vinto nel 2018 qui. Sto in discreta forma non ottima perché la riserviamo per il finale di stagione che penso concludere con un buon risultato sulla mezza. E’ stata una gara a due nella quale non volevo demordere. Ho tirato dal 2° al 10° km e sapevo si sarebbe decisa nel finale. Lui ha avuto un po’ più di brillantezza ma va bene così. Ho avuto ottimi riscontri”.

La preparazione dell’atleta sipontino, neo testimonial Avis, in vista dei prossimi campionati italiani di mezza maratona di ottobre, proseguirà domenica 14 agosto, con la partecipazione alla Maratonina dei 2 Colli, gara storica e sentitissima nel Gargano, che quest’anno si snoderà all’interno della città di Carpino, in un percorso rinnovato e dove Santoro ritroverà tanti tifosi ed appassionati del podismo locale.

A cura di Antonio Monaco. Manfredonia, 09 Agosto 2022