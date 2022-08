Per il collegio di Foggia alle politiche, rumors su Tutolo e Bignami candidati

Stato Donna, 9 agosto 2022. C’era una volta il 6×3, il mega-manifesto che si affigge vari mesi prima della competizione elettorale e che a Foggia fa furore soprattutto alle comunali, quando si può discutere in loco di candidature. Succede che uno lo guardi e si chieda se veramente sia stata possibile una discesa in campo così prematura rispetto alla data di operazione alle urne. Ma per queste politiche balneari non ci sarà nemmeno il tempo di commissionarli, campeggiano invece quelli con i simboli dei partiti e con i volti dei leader nazionali.

Vanno forte i social in questa campagna elettorale, si spingono i simboli per far decollare il voto di opinione in collegi enormi, non a misura di candidato né prima né tanto meno oggi, sperando, comunque, nella marcia in più del concorrente. I leader si sono scelti i loro cavalli di battaglia parte seconda perché la prima è rimasta congelata nel lockdown e da lì, riteniamo, si riparte. Dunque vediamo le ultime indiscrezioni sui candidati anche nel “temuto e conteso”, come abbiamo scritto, collegio di Foggia ma non solo.

Secondo le indiscrezioni di questi giorni, candidato nel proporzionale nel collegio di Foggia, potrebbe essere Galeazzo Bignami, l’onorevole di Bologna, commissario di Fdi in Capitanata, che nel partito cittadino si è fatto molto sentire e che ha dettato chiaramente la sua linea. Per l’uninominale si dibatterebbe fra Giannicola De Leonardis e Anna Maria Fallucchi, vale a dire il partito di Giorgia Meloni potrebbe avere assegnata questa porzione di Capitanata, decisione che non spetta al territorio. Tutto ufficioso, ovviamente.

Per la Lega di Foggia si vocifera di posti al Senato, con capolista del collegio pugliese il senatore uscente Roberto Marti mentre nel proporzionale, listino regionale, si potrebbe scegliere fra Raimondo Ursitti e il consigliere regionale Joseph Splendido. A Forza Italia potrebbe toccare il Gargano con Antonio Potenza, sindaco di Apricena, e con il consigliere regionale Giandiego Gatta.

Per quanto riguarda il Pd, e ci spostiamo in altro collegio, quello leccese, la candidatura che sembrerebbe sicura è quella dell’attuale presidente del consiglio regionale Loredana Capone mentre Francesco Boccia sarebbe capolista al Senato per la Puglia. Sarebbe riconfermata, sempre nel Pd, la candidatura dei parlamentari uscenti Marco Lacarra a Bari e Ubaldo Pagano nel Bari- Taranto.

E il centrosinistra a Foggia, con chi si giocherebbe la partita? Qualcuno dice che si cimenterebbe il consigliere regionale e “civico” Antonio Tutolo, di Lucera, insieme a Michele Bordo, deputato uscente, oppure con Raffaele Piemontese, assessore regionale.

Il collegio uninominale alla Camera, Foggia 01, comprende 39 centri, inclusa Foggia, la parte ovest della Capitanata e i due centri più rilevanti per numero di residenti, Lucera e S. Severo.