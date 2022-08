Riuniti di Foggia, un vigilante per reparto: spesi 800 mila euro in più

FOGGIA, 09/08/2022 – Una guardia giurata davanti ad ogni reparto del Policlinico Riuniti di Foggia: uno spreco ingiustificabile, servito solo a sperperare circa 800 mila euro all’anno di denaro pubblico, secondo il nuovo direttore generale della struttura sanitaria dauna, Giuseppe Pasqualone, che ha subito provveduto alla revoca del servizio.

Ottocentomila euro in aggiunta a 2,2 milioni di euro già previsti dal contratto base. Piazzare una guardia giurata all’ingresso di ogni unità operativa è una cosa che non si può sentire – commenta Pasqualone – perché, tra l’altro, i compiti di pubblica sicurezza spettano alla polizia, quindi rappresenta un costo evitabile. Avevamo già un numero sufficiente di guardie giurate, dall’ingresso del Policlinico fino alle aree più sensibili, come il Pronto soccorso, Psichiatria, il Cup.

Mi chiedo a che cosa servisse un vigilantes davanti all’ingresso del reparto di Radioterapia, dove si accede solo per appuntamento». «I reparti ospedalieri non vengono presi certo d’assalto, come può avvenire per il Pronto soccorso – evidenzia il direttore – e quindi non c’era alcun motivo, a mio giudizio, per acquisire un servizio di vigilanza aggiuntivo». (corrieredelmezzogiorno)