Comitato degrado ambientale e mala movida: “Manfredonia città allo sbando”

Sebbene il Giudice abbia convenuto che quanto accade nelle strade e nelle piazze del quartiere in questione non dipenda da eventi organizzati o autorizzati dal Comune, e quindi si situi al di fuori di una positiva attività del Comune rivolta alla destinazione del suolo di sua proprietà, nondimeno ha sancito la responsabilità dell’ente per non aver posto in essere tutto quanto fosse in suo potere per ricondurre le immissioni rumorose entro i limiti previsti per ciascuna zona, secondo la sua classificazione acustica, e, in generale, per evitare o contenere gli altri effetti nocivi della movida.

In particolare, il Tribunale ha individuato un nesso di causalità tra l’invivibilità della zona interessata e le scelte adottate, o meglio trascurate, dall’amministrazione comunale, che, in assenza di alcun piano di risanamento acustico, non ha controllato il flusso delle persone e non ha regolato in modo adeguato gli orari delle attività, di fatto privilegiando le esigenze commerciali rispetto ai diritti dei residenti. A questi ultimi è stato pertanto riconosciuto il relativo diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da inquinamento acustico, anche in assenza di un danno biologico documentato, dando così luogo, ai sensi dell’art. 844 cc., ad un’ipotesi di responsabilità per fatto illecito, che obbliga il primo cittadino, al risarcimento del danno in favore delle parti lese ex art. 2043 cc.