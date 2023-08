La truffa dell’utero in affitto e il reato universale (XIII)

(continua). Nessuna scocciatura d’altro canto il bigotto di turno si risparmierà allorché ci sarà da crescere l’infante, nell’utilizzazione di babysitter, colf, mamme, scuocere e badanti.

Del resto, come tutti sanno, queste, che durano fin quasi alla maggiore età, sono infinitamente più gravose della gravidanza stessa o del parto, magari cesareo. In realtà, come si è già detto a proposito delle caratteristiche fenotipiche, o esse fanno riferimento a caratteristiche estetiche, poi alla fine di rilevanza neanche eccessiva o vere e proprie patologie genetiche. Quanto al primo caso, esiste una tendenza naturale degli individui a preferire alcune caratteristiche fisiche quali ad esempio l’altezza, tant’è che esiste a questo proposito un progresso costante nell’intera popolazione mondiale.

Non cambia poi tanto se questa preferenza avviene nella scelta direttamente del partener o del terzo donatore. Cioè non si può legittimamente sostenere che il primo caso sarebbe perfettamente esente da dubbi di moralità mentre il secondo oltremodo turpe.

Senza contare poi il fatto che la scelta è davvero molto approssimativa sia nel caso della individuazione di un preciso partner o sia di un terzo donatore. In poche parole i risultati sono sempre imprevedibili in entrambi i casi data la complessità della genetica umana e del suo funzionamento.

Tutto questo si aggrava ulteriormente se viceversa si prenda in esame il caso delle malattie genetiche.

Se è immorale tentare di predeterminare alcune caratteristiche fenotipiche dell’infante al fine di evitare possibili patologie genetiche, esempio classico l’ipotesi di emofilia o anemia mediterranea comune ad entrambi i genitori, teoricamente molto più immorale sarebbe non dar corso ad un embrione con certezza affetto da grave patologia, cioè decretarne l’estinzione, eppure è perfettamente legale e nessuno se ne straccia le vesti perché, questo sì turpe, in caso contrario sicondannerebbe un incolpevole ad una vita di sofferenze.

In poche parole non è che si può distinguere l’eugenetica buona da quella cattiva.

Non certo dal punto di vista scientifico, perché una manomissione è sempre una manomissione, ma anche dal punto di vista morale.

Ma davvero pensiamo di dover criminalizzare chi cerca con una selezione del donatore di ottenere un figlio dagli occhi azzurri, quando dall’altra parte del globo, ad esempio dove gli occhi azzurri sono ovunque e monotoni, ad esempio nei paesi nordici, si preferisca evidentemente magari il colore nero?

Le caratteristiche puramente estetiche non hanno nulla di sostanziale, ma appartengono al gusto di ciascuno e quindi la diversità è comunque garantita, ammesso sempre che tale predeterminazione sia efficace, mentre non lo è affatto, se non nella mente alquanto superficiale di qualche calciatore sprovveduto e considerevolmente benestante.

Si ripete, le qualità morali ed intellettive dell’individuo, che davvero contano, non si possono prevedere.

A cura di Lorenzo D’Apolito, 17 luglio 2023

PRECEDENTI